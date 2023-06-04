石門水庫大進補蓄水升破50% 年底前北部旱象可解

瑪娃颱風帶來外圍環流至今，桃園市石門水庫集水區這兩天持續降雨，水庫入流量大於出流，至今天上午為止，水位回升至232公尺，蓄水量1.09億噸，水庫大進補，回到今年3月26日水位，水利署北區水資源局中午表示，幾波降雨挹注，接著將進入颱風季雨勢，預估北部至年底可望紓解旱象。

瑪娃颱風之後持續幾波持續雨勢，帶來石門水庫集水區降雨，水庫入流量持續高於出流量，水位持續上升，北區水資局統計至今天中午，石門水庫水位達232.04公尺、蓄水量約1.09億噸、蓄水率52.9%。與今年3月26日的水位234公尺、蓄水量1.09億噸、蓄水率52.8%相近，明顯水位脫離旱象。