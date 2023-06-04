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石門水庫大進補蓄水升破50% 年底前北部旱象可解

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
瑪娃颱風至今幾波降雨，石門水庫水位、蓄水回到今年3月26日水準，水庫大進補。記者曾增勳／翻攝
瑪娃颱風至今幾波降雨，石門水庫水位、蓄水回到今年3月26日水準，水庫大進補。記者曾增勳／翻攝

瑪娃颱風帶來外圍環流至今，桃園市石門水庫集水區這兩天持續降雨，水庫入流量大於出流，至今天上午為止，水位回升至232公尺，蓄水量1.09億噸，水庫大進補，回到今年3月26日水位，水利署北區水資源局中午表示，幾波降雨挹注，接著將進入颱風季雨勢，預估北部至年底可望紓解旱象。

瑪娃颱風之後持續幾波持續雨勢，帶來石門水庫集水區降雨，水庫入流量持續高於出流量，水位持續上升，北區水資局統計至今天中午，石門水庫水位達232.04公尺、蓄水量約1.09億噸、蓄水率52.9%。與今年3月26日的水位234公尺、蓄水量1.09億噸、蓄水率52.8%相近，明顯水位脫離旱象。

北水局表示，隨著近期一波波間隔降雨，石車水庫集水區持續降雨挹注水庫入流量，水位回升，蓄水率較前天49.92%，隔2個多月後，再度回升達50%以上，根據氣象局預估未來3天有短時豪雨發生機率，明（5日）、.6日局部山區有短時大雨至豪雨機率，接著預估7、8月進入颱風季帶來雨勢，北部地區今年底前可望紓解旱象。

瑪娃颱風至今幾波降雨，石門水庫水位、蓄水回到今年3月26日水準，水庫大進補。記者曾增勳／翻攝
瑪娃颱風至今幾波降雨，石門水庫水位、蓄水回到今年3月26日水準，水庫大進補。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 瑪娃颱風 流量

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