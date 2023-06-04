石門水庫大進補蓄水升破50% 年底前北部旱象可解
瑪娃颱風帶來外圍環流至今，桃園市石門水庫集水區這兩天持續降雨，水庫入流量大於出流，至今天上午為止，水位回升至232公尺，蓄水量1.09億噸，水庫大進補，回到今年3月26日水位，水利署北區水資源局中午表示，幾波降雨挹注，接著將進入颱風季雨勢，預估北部至年底可望紓解旱象。
瑪娃颱風之後持續幾波持續雨勢，帶來石門水庫集水區降雨，水庫入流量持續高於出流量，水位持續上升，北區水資局統計至今天中午，石門水庫水位達232.04公尺、蓄水量約1.09億噸、蓄水率52.9%。與今年3月26日的水位234公尺、蓄水量1.09億噸、蓄水率52.8%相近，明顯水位脫離旱象。
北水局表示，隨著近期一波波間隔降雨，石車水庫集水區持續降雨挹注水庫入流量，水位回升，蓄水率較前天49.92%，隔2個多月後，再度回升達50%以上，根據氣象局預估未來3天有短時豪雨發生機率，明（5日）、.6日局部山區有短時大雨至豪雨機率，接著預估7、8月進入颱風季帶來雨勢，北部地區今年底前可望紓解旱象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言