日籍畫家南條博明後代來台尋根 盼與祖父學生舉辦畫展

新竹西洋畫推手南條博明，在日治時期曾任教於新竹中學，他在台期間拍攝的照片被收錄於新竹縣史館典藏，輾轉由南條博明正在日本明治大學攻讀歷史的外玄孫發現，意外牽繫起台、日雙方近80年跨國際、跨世代的典藏奇緣。其後代昨天特別來台尋根參訪老照片，並希望聯繫上南條博明的學生，一起辦台、日藝術交流畫展。

新竹縣文化局長李安妤指出，南條博明1924年至1932年間於新竹中學任教，主持新竹第一個研究西洋畫的「白楊美術研究會」，並於白楊美術研究會改組後的新竹美術研究會擔任顧問。

南條博明1927年以《南門外的早晨》入選台灣總督府舉辦的第一屆「臺灣美術展覽會－西洋畫部」。第二次世界大戰結束，日人遣返前，南條博明的後人將他在台期間拍攝的照片交由竹東鍾廷麟先生保存。

2003年間，鍾先生的後人將照片複印，擇優選出62幅納入縣史館典藏。這批照片藉文化部典藏網公開線上瀏覽，輾轉由南條博明正在日本明治大學攻讀歷史的外玄孫發現，意外牽繫起台日雙方近80年跨國際、跨世代的典藏奇緣。

縣史館典藏的南條博明62幅相片，內容相當豐富多元，折射出南條博明特有的藝術鑑賞功力，相片內容包括：昭和皇太子訪台紀行、台灣總督府外景、新竹中學校運動會、白楊社畫展作品照片、個人居家與友人照片。另也保留了昭和初期新竹原住民泰雅族照片、山地針葉林相照片等。

這次來台尋根的是南條博明的外孫片山滋和外孫女小野寺由紀子一行4人，昨天參訪新竹縣縣史館，逐一欣賞外祖父留下的老照片，縣史館則貼心地複印成冊，送給片山滋保存紀念。