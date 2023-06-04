竹北特有...兄弟姊妹同戶籍不同學校　家長怨接送困難

新竹縣竹北市生育率高，加上學校總量管制，若想「就近入學」，恐怕孩子一出生就要設籍在此。新竹縣議員林碩彥接獲家長陳情，因總量管制和每年學區重新劃分，導致家中兄弟姊妹竟「同戶籍不同學校」，雖兩校距離不遠，但接送上下學每天至少多耗費半小時。

林碩彥指出，近來他接獲至少有3、4位家長陳情，表示因學校總量管制和每年學區劃分問題，導致老大和老二被分發到不同學校。其中有家長學區是十興國小，但因總量管制，老大排不進去，被轉介到安興國小，但老二入學時，又回到十興國小。

林碩彥說，還有一位家長購入竹北高鐵特區附近房子，家中老大排到東興國小，但老二入學時，學區重新劃分，老二被劃到新建的的嘉豐國小，如此一來也只能兩邊接送。

林碩彥也說，在竹北想要「就近入學」，孩子一出生就設籍已是基本，再加上家長買房、設籍時間至少要超過6年，否則幾乎不能讀得到附近學區的學校，若不是已購戶，是租房子或寄戶口，順位還會再往後排。

林碩彥表示，現在家長面臨到的問題是，很多家長學區設置A校，但因總量管制讀不到A校被排到B校，但等老二出生後，又可以念A校了，如此一來就會造成家中兄弟姊妹「同戶籍不同學校」的亂象。還有的是剛好遇到每年學區重新劃分，原本家裡被劃到A校，等老二出生時又被劃到B校，如果再遇上龍年，學生數暴漲，恐怕又會遇到一樣的情況。

新竹縣教育局說明，關於小學新生入學的問題，都會依照設籍時間先後來做排序，如果排序超出學校名額，就會啟動轉安置計畫，例如學區在A學校的學生，因為學校總量管制問題，導致被轉介到B學校，不過等到家中老二出生後，可能又順利排到A學校了，這樣就會導致老大念B校、老二念A校的狀況。

新竹縣教育局也表示，根據「新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點」第7條，也就是所謂的「兄弟姊妹條款」，學童兄弟姐妹已就讀改分發學校（轉介學校）者，父、母可向原學區學校申請放棄登記原學區學校，並以原學區、依設籍時間改登記其兄弟姐妹就讀的改分發學校。