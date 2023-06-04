13鄉鎮市巡演《竹風縣藝》 首場紙風車湧3千人

新竹縣文化基金會第二屆《竹風縣藝》系列活動，自6月起至10月在新竹縣13鄉鎮市巡演，首場為知名的紙風車卡車藝術工程，與雷昇傳藝團藝陣劇場合作，昨晚於新埔國中演出「登龍門」，現場湧入近3000人欣賞；接續6月16日至8月底將前進五峰鄉，邀請到泰雅族藝術家黃一峯合作展出「巫醫phgup - 阿慕依 諾雁」特展。

新竹縣長楊文科昨晚也到場欣賞，他表示，紙風車所到之處，都是人氣滿滿，今年《竹風縣藝》也到各鄉鎮市，演出內容包含兒童劇、客家大戲、台語劇團、原住民音樂表演，以及電影放映等，歡迎鄉親大手拉小手一起走到戶外，度過愉快的暑假。

新竹縣文化局長李安妤指出，《竹風縣藝》正式啟動，自6月到10月會至各鄉鎮巡演，第一站於新埔國中登場，和紙風車文教基金會、RC文化藝術基金會跨域合作，演出「登龍門」，現場湧入近3000名大小朋友，人氣爆棚，也歡迎大家關注新竹縣文化基金會平台，了解最新又精彩的演出資訊。