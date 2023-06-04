王介禧 服務宮廟 傳承文史

桃園市中壢仁海宮創建於1826年，為中壢地區重要地方信仰中心。現任董事長64歲王介禧在仁海宮服務長達17年，不僅積極帶領仁海宮公益服務、致力文史傳承，近年更力邀日本阿波舞來台演出歡慶媽祖聖誕，為宗教文化交流開創新局面。

從事印刷業務的王介禧在40多歲時2度被仁海宮廟方徵詢，希望他能加入侍奉天上媽祖行列，妻子溫暖支持他認為年輕拚學業、事業，「現在能服務媽祖當作志業，是無比榮耀」。

王介禧說，來到仁海宮後推動公益事務，每年固定在中壢、平鎮及楊梅地區發放1、2千萬元的寒冬送暖金及物資，陪伴弱勢戶好過年。平時也捐助急難救助金，讓光照入政府難幫助的角落。

不僅如此，王介禧有感仁海宮過去多以口述歷史，2009年起請人整理，並編纂出版「閱讀仁海宮」及「再現風華」2本書籍，讓仁海宮的文史紀錄能永久傳承。

王介禧2021年8月接任董事長，更不遺餘力舉辦各種文化活動與交流，尤其邀來日本阿波舞跨海演出，大幅提升仁海宮知名度，連帶提高香客認同感，香油錢收入不減反增。

王介禧說，在仁海宮服務17年累積了許多福報，未來會持續秉持慈悲之心，帶領仁海宮服務鄉里。