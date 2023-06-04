香山運動館工程停擺 遭疑難產

新竹市政府去年4月起動工新建香山綜合休閒運動館，要完成「1區1運動中心」最後1塊拼圖，當時原訂今年6月完工。但民代發現工地最近毫無動靜，懷疑「廠商是不是跑了？」市府工務處回應，是因變更設計於4月停工，預計7月復工，得等到明年才會完工。

竹市府爭取體育署補助1.8億元，共投入2.3億元新建的香山綜合休閒運動館規畫地下1層、地上2層，設有游泳池、Spa池、蒸氣室、桌球室、體適能中心、韻律教室，還有地下停車場。

不過，香山區市議員陳啓源、陳慶齡近日發現運動館工地現在才只蓋到地下室，工地現場也沒人，擔心運動館難產，陳啓源說依據工程最新告示牌完工日是今年11月5日，恐無法如期完工。

市府工務處指出，香山綜合休閒運動館新建工程因為標案減項發包，OT營運廠商去年10月提出須調整空調、泳池、熱棒等，為配合變更設計於4月停工，目前工程進度34%，在地下室開挖階段。

陳慶齡認為，新竹市近年不少公共工程都在追加預算、變更設計，甚至出現「蓋房子沒有編窗戶的預算」的離譜情形，像是青草湖國小校舍蓋好，後續追加預算竟是為了做窗戶，這是哪門子招標？

工務處坦言，公共工程多因發包不順採取減項發包策略，後續才再擴充；香山綜合休閒運動館新建工程確實今年無法完工，預計7月底前完成變更設計、復工，預計明年完工。