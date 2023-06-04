聽新聞
test
0:00 / 0:00

香山運動館工程停擺 遭疑難產

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
斥資2.3億元打造的香山綜合休閒運動館新建工程目前進度34%，近月停工引起地方關切。圖／市議員陳慶齡提供
斥資2.3億元打造的香山綜合休閒運動館新建工程目前進度34%，近月停工引起地方關切。圖／市議員陳慶齡提供

新竹市政府去年4月起動工新建香山綜合休閒運動館，要完成「1區1運動中心」最後1塊拼圖，當時原訂今年6月完工。但民代發現工地最近毫無動靜，懷疑「廠商是不是跑了？」市府工務處回應，是因變更設計於4月停工，預計7月復工，得等到明年才會完工。

竹市府爭取體育署補助1.8億元，共投入2.3億元新建的香山綜合休閒運動館規畫地下1層、地上2層，設有游泳池、Spa池、蒸氣室、桌球室、體適能中心、韻律教室，還有地下停車場。

不過，香山區市議員陳啓源、陳慶齡近日發現運動館工地現在才只蓋到地下室，工地現場也沒人，擔心運動館難產，陳啓源說依據工程最新告示牌完工日是今年11月5日，恐無法如期完工。

市府工務處指出，香山綜合休閒運動館新建工程因為標案減項發包，OT營運廠商去年10月提出須調整空調、泳池、熱棒等，為配合變更設計於4月停工，目前工程進度34%，在地下室開挖階段。

陳慶齡認為，新竹市近年不少公共工程都在追加預算、變更設計，甚至出現「蓋房子沒有編窗戶的預算」的離譜情形，像是青草湖國小校舍蓋好，後續追加預算竟是為了做窗戶，這是哪門子招標？

工務處坦言，公共工程多因發包不順採取減項發包策略，後續才再擴充；香山綜合休閒運動館新建工程確實今年無法完工，預計7月底前完成變更設計、復工，預計明年完工。

運動 新竹

延伸閱讀

竹市「1區1運動中心」破功？香山運動館難產是這原因

新北新店溪碧潭堰工程將完工 再現小毛蟹大軍溯游

新北環快防蝕工程 5日起三重端部分路段於夜間須改道

12億元新竹棒球場遇大雨室內淹水 「禍首」竟是它

相關新聞

三義雲火龍點睛 疫後熱鬧復出

苗栗縣三義鄉特色民俗節慶「三義雲火龍節」昨天舉行請神迎龍、開光點睛儀式，縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠等人替以稻草、竹片等材...

桃園捷運龍壽站消失 民代促重議

桃園捷運棕線從龜山通往新北，綜合規畫報告修正後今年續送交通部審查。但民代發現，原先規畫的龍壽站因地質考量「被消失」，當地...

香山運動館工程停擺 遭疑難產

新竹市政府去年4月起動工新建香山綜合休閒運動館，要完成「1區1運動中心」最後1塊拼圖，當時原訂今年6月完工。但民代發現工...

消暑秘境 尖石老鷹溪步道9日重開園

新竹縣尖石鄉知名景點老鷹溪步道去年9月遭逢山區連日大雨，致地質不穩，頻傳落石及土石崩落，雖園內步道無重大受損，但經尖石鄉...

王介禧 服務宮廟 傳承文史

桃園市中壢仁海宮創建於1826年，為中壢地區重要地方信仰中心。現任董事長64歲王介禧在仁海宮服務長達17年，不僅積極帶領...

澳洲小燕鷗現蹤桃園沿海 大潭藻礁是駐點之一

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往竹圍漁港，出席「2023候鳥漫波 啾一夏！」開幕，表示每年夏季5到7月是候鳥小燕鷗遠從澳洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦