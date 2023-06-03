雪管處保育研究 鏡頭捕捉台灣黑熊母子散步

雪霸國家公園管理處今天舉辦保育研究成果發表會，研究團隊不僅拍攝到散步的台灣黑熊母子、數隻黃喉貂玩耍等畫面，也發現多種植物及昆蟲新種等。

雪管處發布新聞稿表示，每年邀請研究團隊公開分享前1年度研究調查成果，今天在國立公共資訊圖書館國際會議廳舉辦發表會，吸引近200人參與。

雪管處指出，此次演講主軸為「一探究境－大雪山之密」，大雪山是大雪山地區內最高峰，海拔為3530公尺，區域內生態資源豐碩，森林植群類型多樣而豐富。

研究團隊分享成果，包括用紅外線自動照相機捕捉到散步的台灣黑熊母子，及數隻黃喉貂玩耍等畫面，也發現數10種植物、昆蟲新種或新紀錄種，並建議區域內具代表性指標昆蟲18種等。

雪管處表示，此次委託中華民國國家公園學會、中華民國自然生態保育協會及國立屏東科技大學等教授，分別帶著專業團隊，針對大雪山動物相、昆蟲相跟植物演替進行研究調查，成果豐碩。