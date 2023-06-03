快訊

誘殺補教師「分屍裝行李箱」 南韓冷血女被逮竟稱：我想殺人

國防部證實 美驅逐艦及加拿大巡防艦今航行經台海

雷雨彈炸全台！明「這幾區」留意雨勢更大 下周再1波鋒面逼近

雪管處保育研究 鏡頭捕捉台灣黑熊母子散步

中央社／ 苗栗縣3日電

雪霸國家公園管理處今天舉辦保育研究成果發表會，研究團隊不僅拍攝到散步的台灣黑熊母子、數隻黃喉貂玩耍等畫面，也發現多種植物及昆蟲新種等。

雪管處發布新聞稿表示，每年邀請研究團隊公開分享前1年度研究調查成果，今天在國立公共資訊圖書館國際會議廳舉辦發表會，吸引近200人參與。

雪管處指出，此次演講主軸為「一探究境－大雪山之密」，大雪山是大雪山地區內最高峰，海拔為3530公尺，區域內生態資源豐碩，森林植群類型多樣而豐富。

研究團隊分享成果，包括用紅外線自動照相機捕捉到散步的台灣黑熊母子，及數隻黃喉貂玩耍等畫面，也發現數10種植物、昆蟲新種或新紀錄種，並建議區域內具代表性指標昆蟲18種等。

雪管處表示，此次委託中華民國國家公園學會、中華民國自然生態保育協會及國立屏東科技大學等教授，分別帶著專業團隊，針對大雪山動物相、昆蟲相跟植物演替進行研究調查，成果豐碩。

團隊 大雪 雪山

延伸閱讀

小燕鷗繁殖季 桃市府辦導覽活動推廣保育

南投野生動物急救站開張 松雀鷹誤闖「急診」後野放

回響／保育員工作風險高 北市動物園擬提高保育獎金、危險加給

台灣黑熊出沒向陽營地 台東林管處即日起「讓」出營地

相關新聞

竹市「1區1運動中心」破功？香山運動館難產是這原因

新竹市政府喊出「1區1運動中心」，去年4月起動工新建香山綜合休閒運動館要完成最後1塊拼圖，當時原訂今年6月完工。但民代發...

堤防髒亂點翻轉成迷人金針花廊道 大湖金針賞花節登場

「不用遠赴東部賞金針花了！」苗栗縣大湖鄉公所近年來將靜湖村社寮角堤防髒亂點，改造成為金針花廊道新景點，目前長度已達800...

桃園環球購物中心大停電逾半小時 民眾摸黑用餐消費全免

桃園市中壢區青埔一帶今天中午因台電設備故障，從12點39分停電到2點15分，時間長達約1個半小時，更一度影響鄰近的桃園環球購物中心Global Mall。台電稍早表示，目前已全數恢復正常供電。

竹北天坑／社區掛布條訴求真相 新竹縣府今出動透地雷達

竹北天坑事件滿一個多月，豐采520建案基地周邊的住戶在社區門口掛起黃色布條，訴求「拒天坑、求真相」、「要安全、保家園」，...

澳洲小燕鷗現蹤桃園沿海 大潭藻礁是駐點之一

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往竹圍漁港，出席「2023候鳥漫波 啾一夏！」開幕，表示每年夏季5到7月是候鳥小燕鷗遠從澳洲...

空服員境外遭性騷可罰？桃市府盼中央先裁罰有所依循

國籍航空女空服員今年3月於荷蘭外站飯店遭男同仁言語性騷擾，桃園市政府雖支持懲處性騷者，但因外站非本國領土，開罰於法無據，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦