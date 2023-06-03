議員指為省錢用破爛循環書 竹市府：已加碼預算
針對議員指部分學校為省錢用破爛循環教科書一事，新竹市教育處今天表示，竹市國中小教科書免費政策，今年度已將教科書經費加碼至新台幣5000萬元，學校若購書費不足可申請。
時代力量新竹市議員廖子齊今天向中央社記者表示，新竹市免費教科書政策雖有補助，但現在教科書越來越貴，學校需自籌補足買新書費用，反而造成學校負擔。
廖子齊指出，許多學校選擇「使用循環教科書可以獲得回饋金」作為開源節流的應變措施，將回饋金用來補足購買新書的差額。
廖子齊建議市府採取「使用者付費制」，勿讓學校繼續買單，間接導致破爛循環教科書問題出現。
廖子齊也常接到民眾陳情，指有學校為了讓書本維持良好狀態，規定本土語言教科書不可帶回家、必須全班輪流看，導致學生沒有辦法在家複習，不利本土語言教育發展。
新竹市政府教育處提供新聞稿表示，今年度除了延續免費教科書國中每生每年補助1180元、國小每生每年870元政策，也將教科書經費從3000萬元加碼至5000萬元，學校若有購書費不足情況，除可用教科書循環再利用的回饋金支付，也可隨時向教育處申請經費。
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