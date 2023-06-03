堤防髒亂點翻轉成迷人金針花廊道 大湖金針賞花節登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖鄉公所今天推出「金針亮亮賞花節」希望延伸觀光效益，吸引許多遊客前往。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所今天推出「金針亮亮賞花節」希望延伸觀光效益，吸引許多遊客前往。圖／苗栗縣政府提供

「不用遠赴東部賞金針花了！」苗栗縣大湖鄉公所近年來將靜湖村社寮角堤防髒亂點，改造成為金針花廊道新景點，目前長度已達800公尺，鄉公所今天推出「金針亮亮賞花節」希望延伸觀光效益，吸引許多遊客前往遊玩，開心拍照取景。

大湖鄉在苗61線道路旁的社寮角堤防，早年野草、雜木叢生，甚至聚集不少鳥群棲息，對當地草莓園形成鳥害，鄉公所為解決民怨，4年前爭取水利署第二河川局、農委會水保局台中分局補助，並請縣府協助，逐年分段種植金針花進行綠美化，迄今金針花廊道已在堤防綿延800公尺，每年5至6月間盛開，吸引遊客觀賞。

鄉公所今天辦金針亮亮賞花節，鄉長黃惠琴、代表會主席謝見德、公館鄉長何在鑫及水保局人員到場，苗栗縣長鍾東錦和妻子陳美琦也受邀參加，眾人高度肯定鄉公所和地方各界的努力，打造迷人的金針花廊道美景並帶動觀光，呼籲鄉親乘趁金針花盛開，抓緊時間來欣賞黃澄澄的花海，不必舟車勞頓遠赴東部賞花。

鍾東錦夫婦到各攤位問候，鄉親爭相合照，鍾縣長在大家力邀下，還即興清唱一首金針花客家山歌，與民同樂，他和妻子也體驗漫步金針花海的浪漫氛圍。

大湖鄉長黃惠琴說，希望透過金針花賞花季延伸草莓觀光旺季效益，並促銷桃李等農特產品，今年賞花季預計可到6月底。因苗61線路面狹窄，沿線缺乏停車空間，建議花季期間遊客的車先停放在大湖鄉羅褔星紀念館前廣場，再步行到金針花廊道。賞花時請勿亂踩、亂摘金針花，可運用花海間的步道沙包階梯上下和取景。

大湖鄉公所在苗61線道路旁的社寮角堤防打造金針花廊道，吸引遊客來觀賞。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所在苗61線道路旁的社寮角堤防打造金針花廊道，吸引遊客來觀賞。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所今天推出「金針亮亮賞花節」。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所今天推出「金針亮亮賞花節」。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所在苗61線道路旁的社寮角堤防打造金針花廊道，吸引遊客來觀賞。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所在苗61線道路旁的社寮角堤防打造金針花廊道，吸引遊客來觀賞。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所在苗61線道路旁的社寮角堤防打造金針花廊道。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所在苗61線道路旁的社寮角堤防打造金針花廊道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦和妻子陳美琦在金針花廊道體驗花海的浪漫氛圍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦和妻子陳美琦在金針花廊道體驗花海的浪漫氛圍。圖／苗栗縣政府提供

賞花 鄉長

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