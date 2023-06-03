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請神迎龍、開光點睛 苗栗「三義雲火龍節」系列活動登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
日本麒麟啤酒將雲火龍節圖案印在銷售台灣的啤酒罐上，鄉公所在記者會中為印有雲火龍圖案的啤酒揭幕，感謝業者協助行銷三義雲火龍節。圖／苗栗縣政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本麒麟啤酒將雲火龍節圖案印在銷售台灣的啤酒罐上，鄉公所在記者會中為印有雲火龍圖案的啤酒揭幕，感謝業者協助行銷三義雲火龍節。圖／苗栗縣政府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣「三義雲火龍節」系列活動今天上午在請神迎龍、開光點睛等儀式中揭開序幕，各項活動將陸續在關聖宮、天后宮、五穀宮及三義河川加蓋廣場推出，縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠歡迎各地遊客踴躍參與，體驗客庄民俗魅力。

三義雲火龍源於三義雙潭社區從大陸客家香火龍得到靈感，打造出具在地特色的雲火龍節慶，雲火龍以稻草、竹片等材料製作，且傳承客家先民傳統民俗及精神，成為三義特色節慶，迄今年已邁入第17年，2008至2016年還獲選為客庄十二大節慶，但前年、去年都因疫情停辦，今年恢復，鄉公所規畫了精彩多元的活動，邀大家來做客。

上午在五穀宮進行請神迎龍、開光點睛儀式，並說明活動內容，日本麒麟啤酒將雲火龍節圖案印在銷售台灣的啤酒罐上，鄉公所在記者會中特別為印有雲火龍圖案的啤酒揭幕，感謝業者協助行銷三義雲火龍節。

請神迎龍及開光點睛祭典由呂明忠、五穀宮主委韓茂賢、代表會主席林盈富循古禮獻花、獻果、獻帛祭祀，鍾東錦、立委陳超明等人也分別為雲火龍點睛、點龍頭、點龍身、點龍尾，並插香祈福，隨後由三義龍藝隊表演精彩的舞龍，為三義雲火龍節揭開序幕。

今年雲火龍節安排的活動，6月4日上午在關聖宮、天后宮、五穀宮辦神龍謁聖，10日主場活動在三義河川加蓋廣場登場，上午有醉龍體驗、跌聖筊賽、社團表演，下午4點半起雙潭社區及各社團將展開陣容龐大的「跈龍遊庄頭」，晚間6點半起進行壓軸晚會，由客演舞集結合雲火龍與客家創新元素的「話說雲火龍」開場，還安排HKG樂團、劉小凱等客庄後生表演團隊演出，會中還有摸彩，11日上午在三義圖書館安排客語繪本講座、14日晚間化龍返天。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「三義雲火龍節」上午在請神迎龍、開光點睛等儀式中揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
「三義雲火龍節」上午在請神迎龍、開光點睛等儀式中揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
三義龍藝隊以雲火龍表演精彩的舞龍。圖／苗栗縣政府提供
三義龍藝隊以雲火龍表演精彩的舞龍。圖／苗栗縣政府提供
「三義雲火龍節」系列活動上午在請神迎龍、開光點睛等儀式中揭開序幕，縣長鍾東錦等人為雲火龍點睛。圖／苗栗縣政府提供
「三義雲火龍節」系列活動上午在請神迎龍、開光點睛等儀式中揭開序幕，縣長鍾東錦等人為雲火龍點睛。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 天后宮 疫情 苗栗縣

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