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竹北天坑／社區掛布條訴求真相 縣府今出動透地雷達

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府持續監測520的建案工地，原訂5月31日需進行例行性道路透地雷達檢測，因當日天候不佳，於今天進場，監測結果報告預計10日後出爐。記者郭政芬／攝影
新竹縣府持續監測520的建案工地，原訂5月31日需進行例行性道路透地雷達檢測，因當日天候不佳，於今天進場，監測結果報告預計10日後出爐。記者郭政芬／攝影

竹北天坑事件滿一個多月，豐采520建案基地周邊的住戶在社區門口掛起黃色布條，訴求「拒天坑、求真相」、「要安全、保家園」，希望能給他們安全的居住生活環境。新竹縣府持續監測520的建案工地，原訂5月31日需進行例行性道路透地雷達檢測，因當日天候不佳，於今天進場，監測結果報告預計10日後出爐。

前幾天豐邑建設對豐采520建案基地周邊的住戶召開施工說明會，縣長楊文科率領縣府團隊一起參加，居民訴求天坑發生的真相，並希望鄰損的鑑定現在就可展開，還給他們安全的居住生活環境。楊文科認同，當場裁示豐邑建設1個月的時間必須找出天坑發生的真相，至於鄰損現在就可進行初次的鑑定。

社區民眾自主在大樓綁上黃絲帶，以及於門口掛起布條，表達對安全的訴求。縣府工務處除了監測建案周邊道路，今天也檢測天坑假修復位置（即車輛掉落處），而根據前10天（5月22日）檢測報告結果，從圖徵發現，灌漿後的區域已無下陷、孔洞的圖徵，對於有疑慮處，今天監測亦增加5條垂直向測線，以更嚴密了解天坑修復位置狀況。

工務處指出，針對豐采520的建案工地，已要求建商實施的搶險配套措施內，必須包含監測周邊道路下方狀況的預警作為，廠商每隔10天，必須進場一次施作透地雷達，透地雷達深度達地下10米，約10日即可得到數據及結果，藉此達成及時發現異常、及時開挖改善的效果，並能連續觀察地下層狀況。

此外，豐邑建設的搶險計畫報告書，修正版包含第三方公正單位的審核資料已送達縣府，建管科將先作預審，必要時會邀集專家開會審查。

工務處說明，針對竹北各大型工地有深基礎開挖工程者，將不定期去稽查，首波將針對竹北地區地下層開挖3層以上的深基礎開挖工地，依據新竹縣建築物施工中管制要點規定加強查核，後續第二波將稽查範圍擴大至全新竹縣的深基礎開挖工地，確保縣民居住的安全，藉由預先稽查，達到維護公共安全和都市防災減災的功能。

社區民眾自主在大樓綁上黃絲帶，以及於門口掛起布條，表達對安全的訴求。圖／民眾提供
社區民眾自主在大樓綁上黃絲帶，以及於門口掛起布條，表達對安全的訴求。圖／民眾提供

天坑 520 新竹

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