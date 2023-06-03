竹北天坑案透地雷達檢測 新竹縣府：報告10天後出爐

新竹縣政府今天表示，持續監測竹北市「豐采520」的建案工地，今天在建案周邊道路進行道路透地雷達檢測，監測結果報告預計10日後出爐。

竹縣府發布新聞稿指出，原訂5月31日針對竹北市「豐采520」建案進行例行性道路透地雷達檢測，因當日天候不佳，於今天進場，監測範圍包含莊敬六街、勝利一路、勝利二路及自強北路。

竹縣府工務處指出，針對豐采520工地，已要求建商實施的搶險配套措施內，必須包含監測周邊道路下方狀況的預警作為，廠商每隔10天必須進場一次施作透地雷達，透地雷達深度達地下10公尺，約10日可得到數據及結果，藉此達成及時發現異常、及時開挖改善的效果，並能連續觀察地下層狀況。

除了監測建案周邊道路，工務處表示，今天也檢測天坑假修復位置（即車輛掉落處），而根據5月22日檢測報告結果，灌漿後的區域已無下陷、孔洞的圖徵，對於有疑慮處，今天監測也增加5條垂直向測線，更嚴密了解天坑修復位置狀況。

工務處表示，豐邑建設的搶險計畫報告書，修正版包含第3方公正單位的審核資料已送達縣府，建管科將先作預審，必要時會邀集專家開會審查。

施工中的「豐采520」建案旁4月27日發生坍塌，道路出現「天坑」，停放路邊停車格的車輛墜落，這已是建案附近道路發生第5次明顯坍塌，事發後遭新竹縣政府勒令停工。