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竹縣淨灘達6百人 清出850公斤垃圾、發現不少塑膠品

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為響應一年一度的6月8日國家海洋日，新竹縣政府今天辦「蔚藍淨海 攜手減/撿塑」夏季淨灘活動。圖／縣府提供
為響應一年一度的6月8日國家海洋日，新竹縣政府今天辦「蔚藍淨海 攜手減/撿塑」夏季淨灘活動。圖／縣府提供

為響應一年一度的6月8日國家海洋日，新竹縣政府今天辦「蔚藍淨海 攜手減/撿塑」夏季淨灘活動，清理垃圾約850公斤、資源回收物約180公斤，在淨灘中發現不少塑膠品，新竹縣長楊文科也呼籲，改變生活小習慣共同減塑，就能減少廢棄物進入海洋，維護美麗海域。

今天參與的人數達600人以上，參與淨灘團體眾多，今年度還有企業共同參與，環保單位在現場推動環保政令宣導，氣氛熱絡。

新竹縣環保局秘書林行志表示，參與淨灘過程中，可發現生活中常見的塑膠袋、吸管、寶特瓶、保麗龍、玻璃瓶及手搖塑膠杯等，都是造成海岸髒亂的來源。林行志也鼓勵民眾，透過自備環保袋、環保餐具、環保杯等方式，共同參與動「減塑新生活」，減少廢棄物進入海洋，就能維護海洋環境。

二河局局長楊人傑表示，淨灘活動已是全球化環境保護運動，除維護海岸免於侵蝕退縮外，並積極參與國際化淨灘，宣導並教育大眾填列ICC紀錄表格，藉此了解廢棄物來源及產生特性。

此外，藉由實際登載數據，提供進行維管及推動相關政策參考，續由民間志工、協會及企業等組織辦理自主淨灘行動，為海洋生態保育出力發聲，協力經營永續水岸環境。

自行政院推出「向海致敬」政策以來，新竹縣府積極整合各單位資源，強化竹縣海岸環境清理量能，推出立即清、緊急清及定期清等機制來維持新竹縣海岸環境整潔。另外，在地環保志工亦自發性籌組的海岸環境巡守隊，定期進行海岸環境巡視及清潔作業，若發現大量髒亂污染，立即通報環保局，由相關單位進行清潔。

今天參與的人數達600人以上，參與淨灘團體眾多，今年度還有企業共同參與，環保單位在現場推動環保政令宣導，氣氛熱絡。圖／縣府提供
今天參與的人數達600人以上，參與淨灘團體眾多，今年度還有企業共同參與，環保單位在現場推動環保政令宣導，氣氛熱絡。圖／縣府提供
清理垃圾約850公斤、資源回收物約180公斤，在淨灘中發現不少塑膠品。圖／縣府提供
清理垃圾約850公斤、資源回收物約180公斤，在淨灘中發現不少塑膠品。圖／縣府提供

淨灘 新竹 廢棄物

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