桃園甘泉寺石觀音文化節 契兒契女共下轉妹家

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席觀音區甘泉寺石觀音文化節，表示非常高興看見各里及社區發展協會對在地文化的熱情，石觀音文化節由區公所與甘泉寺聯合辦理，其中「契兒契女共下轉妹家」活動，是長期的傳統文化，代表信徒感念石觀音的保佑，期盼各界持續推廣這樣的在地文化。

「契兒契女共下轉妹家」是客語，語意為觀音佛祖乾兒子女兒回家娘家。蘇俊賓指出，去年起「合境平安入庄遊街」成為石觀音文化節最大的特色，藉此過程能讓更多人認識在地文化、社區關係更凝聚，未來市府客家局、文化局、民政局也會持續合作，進一步落實發展在地文化及宗教特色。

觀音區長林國甯表示，石觀音文化是觀音區的在地文化，也是觀音地名的由來，農曆4月22日是甘泉寺石觀音誕辰，市府每年補助觀音區公所辦理「石觀音文化節」，並與甘泉寺共同舉辦「石觀音祭典」契兒契女共下轉妹家活動，由契兒契女們回到甘泉寺加持及祭祀感恩祈福。

石觀音文化節今年也邀請在地各協會與社團、國高中小學校參與「合境平安入庄遊街」，以宗教民俗特色發揮各式創意想像健康活力，希望打造融合信仰傳統、文化特色與復古新創意的嘉年華，讓更多人能夠共同參與，一同感受客庄文化魅力。