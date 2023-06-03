新竹竹東圓環大改造 鎮公所宣布：讓道路不再「磚製」

新竹縣竹東鎮公所將進行竹東圓環周邊道路改善，要將周邊道路的硬舖面改成柏油路面，並透過環狀車道瘦身，及匯入圓環的四處路口進行槽化的標線設計，讓進入圓環的車輛速度降低，達到提醒用路人減速的目的。

竹東鎮長郭遠彰表示，圓環從過去的柏油路，透過營建署城鎮風貌計畫，改造成舖面磚直到現在，在街道景觀上，確實帶來不同的市容新風貌，但隨著現在交通習慣的演進，車流量的增加，今年的4月份You Bike也進來竹東服務，圓環周邊道路的硬舖面，反而造成用路人的不舒適，磚面的高低不平，也帶來交通安全上的疑慮。

郭遠彰指出，這次將進行柔化工程，日前他親自在圓環聽取設計廠商的改造簡報說明，前磚面材質及讓大家特別有感的路感反饋，讓駕駛進入圓環時，會適當減速，以降低不舒適感，但改造成柏油路面，雖然舒適度大幅提升，但恐怕反造成車速更快，增加交通事故的發生風險。

針對這部分，郭遠彰說，公所團隊與設計廠商也有充分的考量，透過環狀車道瘦身，及匯入圓環的四處路口進行槽化的標線設計，讓進入圓環的車輛速度降低，達到提醒用路人減速的目的。圓環改造工程預計會在6月啟動，施工期間提醒民眾小心駕駛。