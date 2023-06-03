新竹棒球場室內淹水 禍首是截水溝覆蓋物

新竹市立棒球場5月19日遭逢大雨，出現室內多處嚴重積水窘境。議員宋品瑩、陳啓源昨質詢關切此事，並要求加速改善棒球場；依據市府研判，大雨當天因球場外圍截水溝上方覆蓋有鞋墊、人工草皮，導致截水溝功能失靈，積水才會一路漫到室內，市府後續將在汛期掀開覆蓋物因應。

竹市府5月31日啟動「開挖」棒球場，據了解，市府當天會同相關單位在棒球場隨機開挖7處、30公分見方土層，並下挖10到20公分，其中就有6處明顯不符土壤級配，並挖出石頭、磁磚等異物。

宋品瑩昨天質詢市長高虹安「為何到現在才挖？又為何不找台灣實驗室檢測？」高答詢，是因得進行與美方聯繫、頒訂圖說等前置作業，雖有洽詢台灣實驗室，但有些因規模、時間或政治因素考量不便承接，經多方評估找上美國實驗室，後續啟動排水檢測改善，力拚明年啟用棒球場。

另針對5月19日大雨造成棒球場室內淹水，市府災後檢討研判，是因棒球場外圍截水溝上方有覆蓋物導致功能失靈，戶外積水超過67公分，導致水一路漫入室內，一發不可收拾。

宋品瑩發現，所謂的外圍截水溝上方有覆蓋物，其實就是去年開賽前被球團發現棒球場水溝蓋蓋在場內，當時的市府才會在水溝蓋上覆蓋防釘膠鞋墊、人工草皮，未料導致淹水，要求市府因應。

市府為避免室內再現淹水，決定在棒球場的非賽事期間、雨季、防汛期等，將截水溝上方覆蓋的草皮、鞋墊掀開，並將在休息區室內外門口增設80公分以上防水閘門，地下一樓的機房淹水，將採人工排水、抓漏追蹤。