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竹北再增百站YouBike 西區、濱海優先

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣竹北市公所年底前將優先在西區及濱海地區設置YouBike，希望可以擴展觀光及服務居民。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所年底前將優先在西區及濱海地區設置YouBike，希望可以擴展觀光及服務居民。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市去年起建置公共自行車YouBike2.0，累計51站，但現有站點幾乎集中在東區，西區民眾外出不便。竹北市公所昨天宣布將在全市再增設100站，優先在西區、濱海地區設站，未來騎YouBike也可北接新豐紅毛港、南往17公里海岸線，通勤、遊憩更暢行。

竹北市公所指出，針對竹北市已經提出環市大綠廊的「3環3河3廊道計畫」，3環分別代表頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪3條水域經過的核心區域，西環、中環及東環則將透過3條水域綠廊串連，並結合現有的自行車道，目標打造出兼具生活機能與觀光休閒的自行車環狀路網。

由於竹北市西區目前完全沒有YouBike站點，市公所將以打造「西環」為首要目標，希望在年底前建置完成YouBike2.0站點，

市長鄭朝方說，市公所預計投入8000萬元擴充YouBike2.0站點，提升觀光旅遊動線、短中途通勤需求等，並會依據微笑單車公司提供熱點建議，也會將民代、里長與市民意見納入設站參考依據。

竹北市公所並且表示，YouBike2.0不僅將挺進西區，未來也有機會與免費市民公車等大眾運輸交通節點、風景區、地方特色景點結合，希望帶動自行車綠色生活成為市民的日常。

北市 YouBike 自行車

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