解決救生員不足 竹南游泳池加開檢定、複訓場次

炎炎夏季到來，苗栗縣竹南鎮立游泳池近期因救生員人力荒，平日中午休息，連周六、日也不開放引發民怨。竹南鎮公所近日透過立委陳超明邀體育署官員協商，獲同意就地加開救生員複訓、檢定場次，公所指出，16日將有新的委外團隊營運游泳館，將視救生員人力狀況，調整營運模式。

竹南鎮立游泳池擁有50公尺長游泳池、spa池、親子池、冰水池、熱水池、蒸氣室、烤箱等，設備齊全，是竹南、頭份地區可供室內游泳主要場所之一，多年來累積不少泳客。

但因救生員人力不足，鎮公所今年3月在委外運營5年一標的標案結束後，標準池限縮僅開放4個水道，平日從早上5點30分營運至晚間8點30分，中午休息1個小時，假日則全天候閉館。

陳超明說，救生員授證制度2020年改為公辦，複訓、檢定的場次、場域都不如以往，苗栗鄉親無法就近檢定，導致苗栗符合新制救生員相當少，連帶影響公立游泳池救生員人力、營運狀況。

體育署組長呂宏進應允，竹南游泳池場地符合辦理救生員檢定規定，請鎮公所協助統計各民間協會欲參加複訓及檢定人數向上提報，體育署會盡快協助加開複訓及檢定場地，滿足地方需求。