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配合捷運工程 桃園4區6月12日起停水 最長43小時
桃園捷運綠線工程持續進行，台水公司為配合工程辦理管線臨遷，敲定12日早上8時至14日凌晨3時停水。桃市府指出，桃園市內影響區域包括龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區共16.7萬戶，最長停水43小時，台水公司屆時將在停水區域建置34處飲用水供水站，方便民眾就近取水。
桃園市政府經發局指出，停水戶數涵蓋北桃園70里，包含桃園區19里、八德區16里約8.2萬戶停水9小時；龜山區23里6.9萬戶停水39小時；蘆竹區7里及龜山區5里1.6萬戶將停水43小時。
經發局說明，台水配合捷運工程停水，副市長王明鉅已召開相關會議，要求台水詳細列出工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序準則，讓市府掌握進度。
12日起的停水期間，桃園市政府也將成立應變中心，因應停水影響與確保如期完成復水，屆時消防局也將待命，即時協助民眾緊急用水需求。
台水公司指出，12日上午8時起停水施工，主要考量民眾能提前在周六、日儲水，台水公司也會利用12日凌晨用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，以利後續復水作業。供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910。
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