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竹市古蹟楊家古厝花園外牆遭拆 市府釐清是否違法

中央社／ 新竹市2日電

新竹市定古蹟浸水楊家古厝三代宅花園外牆日前遭人拆除。文化局表示，花園及外牆非古蹟範圍，初查古蹟本體3棟無損，但行為人未經審查即在古蹟周鄰施工，將調查是否違法。

新竹市浸水南街楊家古厝的家族成員向竹市文化局申請列為古蹟，經3月20日文資委員現勘及開會討論後，決議列為市定古蹟「浸水楊家古厝」，成為新竹市第42處古蹟。

時代力量新竹市議員廖子齊今天向中央社記者表示，楊家古厝保留一進土角厝前方見證鹽業興衰的水井和廣場，卻沒將三代宅旁的小花園及外牆納入古蹟範圍，影響楊家家族史敘事完整，因此她協助楊家人草擬訴願書，依法於行政處分到達30日內提起訴願。

廖子齊說，訴願審理尚在進行，竟發生土地所有權人以清理樹木雜草為由，雇人將花園鏟了、把圍牆都拆了，讓她相當憤怒，要求新竹市文化局嚴正調查。

新竹市文化局今天發布新聞稿表示，浸水楊家古厝土地所有權人為建商，昨天接獲建物所有權人通知後，派員前往查看，初步勘查古蹟本體3棟並未受損，但鄰近外牆及地上物（非古蹟本體）遭部分拆除。

文化局指出，將針對土地所有權人未經文化局審查，就在古蹟周鄰進行營建工程行為，組成調查小組釐清是否有違反文資法。

民進黨新竹市議員楊玲宜接受中央社記者電訪表示，針對浸水楊家古厝的外牆與花園被土地所有權人強拆一事，市府應要有更積極作為，展現公權力，追究其責，才能避免市定古蹟、歷史建築與聚落建築群一再面臨被強拆等威脅，市府更勿好大喜功，在發布完古蹟認定新聞後，就忽略後續古蹟維護的作業進展。

楊玲宜說，雖遭拆的圍牆、花園未屬古蹟認定範圍，但依文資法規定，土地所有權人拆除工程前，應先報請主管機關同意，避免古蹟本體遭受鄰損等影響，因此她建議市府盡速完成調查，追究其責，未來更要做好維護古蹟的工作。

古蹟 新竹 文化局

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