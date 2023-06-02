桃機推動循環經濟　運用湧流水綠化8萬株喬木灌木

為了珍惜自然資源、推動循環經濟、迎向永續經營，桃園機場身為國內最大機場開源節流雙管齊下，開源部分每年回收上萬噸再生水、111年儲存近4萬噸湧流水、未來第三航廈還會規劃雨水回收系統；節流部分藉由航廈內更換省水設備、調節出水量，最高省下三成用水量，種種措施為台灣面臨極端氣候下節省珍貴水資源，也善盡永續ESG的環境保護面向，落實節能環保，為地球盡一份心。

桃園機場所在位置地下水豐沛，以112年3月為例，約2,800公噸之湧流地下水資源，機場公司設置加壓管線及地下儲水池，應用於消防水補充、焚化爐爐體設備冷卻、植栽澆灌等用途，光澆灌植栽部分，就能讓桃園機場園區內4,300棵喬木、逾8萬株灌木欣欣向榮，總計111年出水量達38,249噸；未來第三航廈因應高規格綠建築標準，也規劃收集航廈及登機廊廳屋頂雨水，利用屋頂上的雨水收集系統，經過過濾及軟化，送至貯水系統內，將水資源做最有效的運用。

在進行水足跡盤查下，桃園機場自來水使用量，二座航廈約佔5成，其餘包括航空公司作業相關、機場園區各用水戶、消防用水等；在航廈部分，從用水量最大的洗手間著手，藉由廁所100%全面換裝省水設備，包括使用省水馬桶、小便斗、省水龍頭等，依省水設備不同，節約11%-34%，搭配降低20%出水量，節流效果更顯著。

以規模相當於一座小型城市的機場來說，桃園機場擁有獨立的自有廢水處理場，收集總管線長約9公里的廢水，以遠低於國家放流水標準一半的乾淨規格排放，大幅降低對環境的壓力，未來也將更新污水廠區設備，新增攔污機回收水管線，預計廢水廠區內自來水用量將減少97.6％，節水約54,000公噸。桃園機場108年至111年已累計回收53,424公噸再生水，運用於污水處理設備清洗及道路揚塵抑制。