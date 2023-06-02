新竹棒球場室內淹水 截水溝有覆蓋物導致

5月19日新竹棒球場室內淹水，有新竹市議員說，據研判為球場外圍水溝蓋上方有覆蓋物，導致截水功能失靈，另有議員籲，市府應找專業人士設計、修改，經測試才能解決問題。

新竹市議會第11屆第1次定期會，市長高虹安首度赴議會進行市政總質詢，民眾黨籍議員宋品瑩、無黨籍議員陳啓源都關切5月19日新竹棒球場因大雨導致淹水一事。

宋品瑩質詢表示，5月19日新竹地區雨勢很大，導致新竹棒球場會議室、休息室、室內打擊區、地下室機房等處都有積水情況，事後她向市府相關單位拿到「災後檢討事件一覽表」，發現淹水原因是場地外圍的截水溝失靈，積水才會到室內。

宋品瑩表示，截水溝失靈原因是上方有覆蓋物，是去年開賽前，球團會勘發現水溝蓋設計在場內，於是市府在上方覆蓋了防釘膠鞋墊及人工草皮，她要求市府應設法改善因應，不要再發生類似淹水狀況。

市府工務處長曾嘉文答詢說明，1樓的高低落差為68公分，超過後水往室內跑，室內除浴室、廁所有地排，其餘地方不會設計排水或防水庇護，而混凝土只要有縫隙就會往下滲漏，導致地下室積水。

關於室內淹水狀況，曾嘉文說，非賽事期間、雨季、防汛期、颱風季等，會將截水溝上方覆蓋的草皮、鞋墊掀開，另也會在1壘、3壘、休息區室內外門口等處增設80公分以上防水閘門。

新竹市議會棒球場改善監督小組召集人、國民黨議員吳旭豐向中央社記者表示，目前已知棒球場淹水部分原因，市府人員切勿自行認定「掀開截水溝上方覆蓋物」就能解決，應找專業人士設計、修改，且務必經過專業測試，才能真正解決問題。

民進黨新竹市議員劉康彥接受中央社記者電訪表示，經市府釐清，承認棒球場室內積水部分原因，肇因於截水溝上方草皮、防釘膠鞋墊未在鋒面來臨前掀開，此是人為疏失，高虹安必須究責。

針對市府與龍來球場公司OT契約履約情形，高虹安答詢表示，她上任後多次與OT廠商龍來協商，於5月完成資產點還，也跟龍來暫停合約，會盡速完成改善再商議恢復與龍來的OT合約，5月31日啟動檢測及排水改善，力拚明年重新啟用。