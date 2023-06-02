新竹棒球場還挖出碎磁磚 高虹安答詢曝送美檢驗原因

新竹市政府5月31日正式啟動開挖棒球場，民代發現不只挖出石頭還有碎磁磚，市長高虹安今天首赴議會備詢，也被民代追問為何現在才挖？又為何不找台灣實驗室？高答詢，是因得進行與美方聯繫、頒訂圖說等前置作業，雖有洽詢台灣實驗室，但有些因規模、時間或政治因素考量不方便承接，經多方評估找上美國實驗室。

高虹安答詢說，市府團隊自上任以來相當重視棒球場改善，並力邀美國大聯盟場務專家協助，市府已於5月31日進場相關檢測及改善工程，當天土壤取樣已於第一時間送至美國實驗室，後續將由美方專家進行分析報告作業，作為後續改善的參考依據。

市議員宋品瑩向市府調閱資料赫然發現，5月31日在棒球場隨機開挖7處、30公分見方土層，並下挖10到20公分，其中就有6處明顯不符土壤級配，挖取出的異物不只是大石頭而已竟然還含有「磁磚碎片」，依契約規定，棒球場土層10公分至20公分，土壤級配應只能有土跟沙而已，為何存在磁磚？

工務處長曾嘉文答詢表示，為了取樣土壤送往美國5月31日開挖，經比對之前的施工資料與相關書圖，當天挖到異物確實非屬於當初預定的回填內容，這部分市府會再釐清與審定，以及挖出的內容是否符合一定比例，後續排水改善工程也會檢測與開挖。

高虹安今天也說明為何到了5月底才開挖，是因為要和美方合作，在改善工程之前，美方需要對土壤有一定程度了解，加上要重新頒訂設計圖說，「不要重蹈覆轍」。

高虹安還說，前市府時期，棒球場廠商實際施工的圖與市府核定圖不一樣，也讓後續估驗付錢時衍生工程疑義，因此花了一番時間請廠商重新調整圖說後，由市府核定。

高虹安表示，重新頒訂的書圖也需要經過美國大聯盟確認，至於土壤檢測雖也有洽詢台灣實驗室，但不是項目無法完全符合，就是有些實驗室規模、時間或政治因素考量不方便承接。美國實驗室具專業公信力，並會有專家分析，相信對改善有專業效度。