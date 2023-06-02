街頭藝人盼表演展點全面開放 桃文化局曝難執行原因

桃園市自2021年9月街頭藝人改為登記制，人數逐年增加，不過卻有街頭藝人認為全桃園合法展演位置僅118處153個點位，且登記制度似乎不完善，盼桃園市文化局能全面開放各場地，讓他們有更多可選擇的展演空間；文化局回應，因應各場地的法規及安全限制不可能做到全面開放，但會積極開發合適場域。各個展演位置登記單位不同，會再了解街頭藝人登記抽籤情形，並積極照顧各街頭藝人。

桃園街頭藝人目前累計1617人，合法展演場地約有153個點位，街頭藝人從原先的考照制度改為登記制後，由866組逐年增加，不過街頭藝人普遍認為現階段政府應再給予更多幫助。

做造型氣球的劉先生表示，希望政府不要限制這些地點，應像國外一樣全面開放所有場地讓大家展演，有些合法地點「很鳥」根本沒什麼人潮，賺不到錢，望政府別剝奪他們選擇工作地點的權利；自彈自唱的周先生則認為，桃園熱門場地雖要搶著申請，但石門水庫場地幾乎登記不到，直言太扯，或許可比照新北淡水老街，每到周末大家到現場抽籤，更公開透明。

也有街頭藝人建議文化局能多媒合他們到市府舉辦的活動中表演，不僅增加在地街頭藝人機會，也能增加他們的曝光度。

文化局表演藝術科回應，市府會持續尋覓合適的空間，讓街頭藝人們有更多表演場地可選擇，不過因各管理單位對於場地的限制不同，要全面開放所有地方都能表演實屬困難，也難管理。鼓勵各單位若認為可開放街頭藝人表演的點位，可向文化局申請並公布成為合法展點。

表藝科說，每個場地所管理的單位不同，因此採取登記合法場地方式也會不同，街頭藝人所提的當天到場制度，恐舟車勞頓沒抽中又造成不便，會再了解各單位申請方式。