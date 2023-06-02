快訊

5億高中生驚傳遺體發現「4不明針孔」疑遭下毒 律師遞狀這樣說

民進黨爆性騷案！導演「輝哥」今首度打破沉默：深感抱歉

竹市古蹟浸水楊家古厝花園鏟了、圍牆拆了... 市府組調查小組

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今年才剛被指定的市定古蹟浸水楊家古厝，近日發生三代宅花園圍牆遭強拆的事件。圖／市議員廖子齊提供
新竹市今年才剛被指定的市定古蹟浸水楊家古厝，近日發生三代宅花園圍牆遭強拆的事件。圖／市議員廖子齊提供

今年3月20日才被新竹市政府指定為市定古蹟的「浸水楊家古厝」，近日發生三代宅花園圍牆遭強拆事件，引發民代關切，市府文化局獲報現勘，初步勘查古蹟本體3棟並未受損，但為求謹慎將組成行政調查小組，釐清是否有文資法第34條觸法疑慮。

浸水楊家古厝是竹市現存少見的三合院型式建築，斗砌磚牆保存狀況佳、建材構築優美，是原浸水聚落內最具特色的古厝，今年一致獲文資委員通過指定為市定古蹟。

市議員廖子齊說，浸水楊家古厝獲指定公告為市定古蹟，雖保留了保留一進土角厝前方見證鹽業興衰的水井和廣場，但卻沒將三代宅前方的小花園納入，影響楊家家族史敘事完整，自己正協助楊家人草擬訴願書，依法於行政處分到達30日內，提起訴願。

廖子齊說，沒想到，訴願審理尚在進行，身為土地所有權人的建商近日以清理樹木雜草為由，雇人把好好的花園給鏟了、圍牆給拆了，她昨天聽到消息感到非常憤怒，她認為雜草、圍牆不可能分不清，「這絕對不是不小心」，要求文化局嚴正調查。

市府文化局指出，市定古蹟浸水楊家古厝土地所有權人為建商，建物則屬於楊家所有，據土地所有權人表示，是因接獲民眾反映古蹟周邊樹木雜草叢生、蚊蟲眾多，還有蛇跑進鄰家，5月31日雇工清理古蹟周邊植栽，也連同鄰近坍塌屋舍（非古蹟本體）亦一併拆除清理。

文化局文化資產科昨天接獲建物所有權人通知後，擔心傷到古蹟本體，立即與文資委員到場現勘，初步勘查古蹟本體3棟並未受損，但拆除的圍牆緊鄰古蹟，是否觸犯文資法第34條，將邀集第三分公正人員組成行政調查小組釐清，強調若有在古蹟周圍的作業，原則應先通報，審查無虞才施作。

另，竹市文化局也說明，古蹟定著土地是否先以圍籬保全，將另案估價，並與土地和建物所有人協商後，再行施做；並強調浸水楊家古厝為新竹市第42處古蹟，市府對文資保存絕對全力以赴，以維護新竹市的珍貴文化資產。

新竹市政府文化局到場現勘，確認市定古蹟浸水楊家古厝古蹟本體未受影響。圖／新竹市文化局提供
新竹市政府文化局到場現勘，確認市定古蹟浸水楊家古厝古蹟本體未受影響。圖／新竹市文化局提供
新竹市政府文化局到場現勘，確認市定古蹟浸水楊家古厝古蹟本體未受影響。圖／新竹市文化局提供
新竹市政府文化局到場現勘，確認市定古蹟浸水楊家古厝古蹟本體未受影響。圖／新竹市文化局提供

古蹟 文化局 文化資產

延伸閱讀

竹市首座客家文化主題圖書館「關東分館」預計10月開幕

國中會考竹竹苗採三級制掀議 民代喊竹市獨招、辦公投

「打開」觀音山蓄水池古蹟 中原生奪年度最佳設計大獎

古蹟嘉義火車站光環境改善完工 回復古樸之美華麗轉身迎客

相關新聞

12億元新竹棒球場遇大雨室內淹水 「禍首」竟是它

斥資12億元改建的新竹市立棒球場缺失不斷，5月19日一場大雨還出現室內打擊練習區、辦公室多處嚴重積水未退情形。議員宋品瑩...

竹市古蹟浸水楊家古厝花園鏟了、圍牆拆了... 市府組調查小組

今年3月20日才被新竹市政府指定為市定古蹟的「浸水楊家古厝」，近日發生三代宅花園圍牆遭強拆事件，引發民代關切，市府文化局...

北榮桃園分院新任院長王智弘上任 朝全方位提升努力

台北榮民總醫院桃園分院今天上午舉行新任院長王智弘布達典禮，台北榮民總醫院陳威明院長主持典禮時表示，桃園分院垂直整合為台北...

民代質詢喊了8年 新竹市埔頂派出所遷建終於有譜了

新竹市警察局第二分局埔頂派出所是全新竹市警力最多的派出所，但辦公廳舍老舊狹小，基層員警期待遷建許久，市議員鍾淑英今天在議...

就怕建商偷施工 新竹縣府稽查豐邑3停工建案工地

豐邑機構旗下的「豐采520」建案工地，4月間因再度造成鄰路坍塌，遭到新竹縣府勒令停工，卻又在停工期間擅自施工被發現，引發...

清運土方結案不需紙本聯單 桃園建管處否認圖利

桃園市議員朱珍瑤今天上午在市議會國民黨黨團開記者會，指建管處疑介入平鎮區一件建案營造商與清運土方業者之間的糾紛，罕見不顧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦