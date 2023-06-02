竹市古蹟浸水楊家古厝花園鏟了、圍牆拆了... 市府組調查小組

今年3月20日才被新竹市政府指定為市定古蹟的「浸水楊家古厝」，近日發生三代宅花園圍牆遭強拆事件，引發民代關切，市府文化局獲報現勘，初步勘查古蹟本體3棟並未受損，但為求謹慎將組成行政調查小組，釐清是否有文資法第34條觸法疑慮。

浸水楊家古厝是竹市現存少見的三合院型式建築，斗砌磚牆保存狀況佳、建材構築優美，是原浸水聚落內最具特色的古厝，今年一致獲文資委員通過指定為市定古蹟。

市議員廖子齊說，浸水楊家古厝獲指定公告為市定古蹟，雖保留了保留一進土角厝前方見證鹽業興衰的水井和廣場，但卻沒將三代宅前方的小花園納入，影響楊家家族史敘事完整，自己正協助楊家人草擬訴願書，依法於行政處分到達30日內，提起訴願。

廖子齊說，沒想到，訴願審理尚在進行，身為土地所有權人的建商近日以清理樹木雜草為由，雇人把好好的花園給鏟了、圍牆給拆了，她昨天聽到消息感到非常憤怒，她認為雜草、圍牆不可能分不清，「這絕對不是不小心」，要求文化局嚴正調查。

市府文化局指出，市定古蹟浸水楊家古厝土地所有權人為建商，建物則屬於楊家所有，據土地所有權人表示，是因接獲民眾反映古蹟周邊樹木雜草叢生、蚊蟲眾多，還有蛇跑進鄰家，5月31日雇工清理古蹟周邊植栽，也連同鄰近坍塌屋舍（非古蹟本體）亦一併拆除清理。

文化局文化資產科昨天接獲建物所有權人通知後，擔心傷到古蹟本體，立即與文資委員到場現勘，初步勘查古蹟本體3棟並未受損，但拆除的圍牆緊鄰古蹟，是否觸犯文資法第34條，將邀集第三分公正人員組成行政調查小組釐清，強調若有在古蹟周圍的作業，原則應先通報，審查無虞才施作。