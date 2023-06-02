YouBike2.0挺進竹北西區 市公所擬擴增100站點
新竹縣竹北市公所今天表示，預計擴充100個YouBike2.0站點，盼以結合休閒觀光遊憩，並將YouBike2.0站點在年底前挺進竹北西區。
竹北市公所今天發布新聞稿指出，目前竹北51個YouBike2.0站點，集中設置於人口稠密的東區，至於西區、濱海地區及觀光景點，皆尚未設置站點。
市長鄭朝方表示，市公所將以新台幣8000萬元經費進行擴充計畫，將規劃YouBike2.0站點結合觀光旅遊動線、短中途通勤需求等，並延伸站點進入西區。
鄭朝方說，各站點設置將由微笑單車公司提供熱點建議，並廣納民意代表、里長，以及市民等意見做為設站參考依據。
鄭朝方表示，YouBike2.0不僅挺進西區，未來也朝與免費市民公車等大眾運輸交通節點、風景區、地方特色景點結合，並將納入設站可行性評估，可望通勤、運動、觀光同時到位，帶動自行車綠色生活，成為市民的日常。
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