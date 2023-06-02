就怕建商偷施工 新竹縣府稽查豐邑3停工建案工地

豐邑機構旗下的「豐采520」建案工地，4月間因再度造成鄰路坍塌，遭到新竹縣府勒令停工，卻又在停工期間擅自施工被發現，引發縣府動怒，將豐邑全縣建案全部停工，就擔心豐邑再有擅自施工行為，縣府工務處今稽查除豐采520外3處工地，確保豐邑遵守處分。

縣府工務處表示，豐采520天坑事件事發後，縣府第一時間勒令該建案停工，但建商卻在5月18日凌晨擅自施工，因此連帶同建商在新竹縣的另外3處建案一併停工至今，工務處在5月30日稽查「豐采520」後，今天上午再會同建築師、土木技師現勘另3處工地，確認並無擅自施工，且均有保全24小時看顧現場。

豐邑機構目前在新竹縣有4處建案施工中，除了發生鄰路坍塌的「豐采520」之外，還有同樣3處都位於竹北的「浩瀚寬郁」、「TECH PARK」及「豐邑之森」，目前都處於停工狀態。

工務處指出，「浩瀚寬郁」目前尚未開工，工地以圍籬圍住，沒有施工；未完工的「TECH PARK」及「豐邑之森」2工地也確實沒有施工，並且皆派駐保全24小時駐守。

工務處表示，豐邑建設位於新竹縣的4處建案工地，因「豐采520」造成道路坍塌遭勒令停工後，提出的搶險計畫被縣府專案小組要求須補齊第三方認證等內容，因此至今仍未獲審查通過，仍須維持停工處分，後續仍會不定期稽查，以維護公共安全。