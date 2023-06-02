竹北年底前再增100站Youbike 西區、濱海將優先設站

自Youbike 2.0在新竹縣上線以來，竹北目前已有51處站點，大大改變民眾通勤方式，但現有站點幾乎全集中在東區，對於西區民眾出行極為不便，竹北市公所宣布將在全市再增設100站，其中將以西區、濱海地區優先設置，未來還可北接新豐紅毛港、南延十八公里海岸線，打造Youbike休閒觀光路網。

市公所表示，為落實環市大綠廊的「3環3河3廊道計畫」，預計將以新設置100站為目標，結合休閒觀光遊憩與在地生活，尤其將以目前0站點的竹北西區為優先，以打造「西環」為首要目標，希望在年底前可以建置完成，讓YouBike 2.0站點可挺進竹北西區，照顧西區市民。

西環是指竹北市自行車道計畫中，涵蓋台61線西濱快速道路、新月沙灣、水月觀光休憩園區、藍鯨魚寮等竹北西區休閒觀光區域的自行車道路網。竹北市長鄭朝方希望推動捷運級路網規畫，串連竹北全市的自行車道，打造通勤、觀光、運動三位一體的交通建設。

竹北市公所指出，3環分別代表頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪3條水域經過的核心區域，西環、中環及東環，未來透過3條水域綠廊串連，並結合現有的自行車道，就可打造出兼具生活機能與觀光休閒的自行車環狀路網。

竹北市公所上月底才宣布將引進520輛YouBike 2.0E電輔車，電輔車可讓民眾騎乘起來更輕鬆，騎乘過程可提供3段變速，無論是遇到上下坡都更省力，希望未來電輔車引進可以更促使民眾利用Youbike，善用Youbike暢遊竹北。

鄭朝方表示，目前竹北地區51站YouBike2.0站點，集中設置於人口稠密的東區，至於西區、濱海地區及觀光景點，目前皆尚未設置站點，因此市公所預計透過投入8000萬元擴充計畫，規畫YouBike 2.0站點結合觀光旅遊動線、短中途通勤需求等延伸進西區，各站點設置將由微笑單車公司提供熱點建議，並廣納民意代表、里長，以及市民等意見作為設站參考依據。

市公所表示，YouBike 2.0不僅將挺進西區，未來也有機會與免費市民公車等大眾運輸交通節點、風景區、地方特色景點結合，竹北市公所都將納入設站可行性評估，可望通勤、運動、觀光同時到位，也帶動自行車綠色生活成為市民的日常，一起邁向2050淨零排放新生活。