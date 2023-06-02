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高虹安力邀 新竹市政府新任美女發言人亮相

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府發言人施淑婷（左）、徐千晴（右）亮相。記者張裕珍／攝影
新竹市政府發言人施淑婷（左）、徐千晴（右）亮相。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安上任後今天首度赴議會總質詢，會後受訪感謝議員理性問政提出各項市政建言；市府發言人今天也多一名生力軍，曾擔任民眾黨發言人的徐千晴也在昨天6月1日到任，高虹安說，徐千晴將和市府現任發言人施淑婷一起努力負責市政說明與政策宣導。

高虹安說，過去擔任立委3年期間都在質詢台另一側，擔任行政首長首次被監督、回答回題，認為能夠有機會在議會，與議員們公開面對面交流是好事。

高虹安也說，今天議員理性問政，也會做功課提出希望市政改善方向與具體建議，市府也會照這樣的方向努力；今天是自己第一次答詢，針對議事規則，也謝謝議會與議長、副議長給予新生指導，還算順利。

新竹市政府新任發言人徐千晴今天也跟施淑婷一起亮相，高虹安說，千晴在她去年競選市長時擔任發言人，有參與推動新竹市相關政見，謝謝千晴願意一起回到市府來為市政服務，已經在6月上任，未來跟淑婷一起負責市政說明、政策宣導努力。

新竹市政府發言人徐千晴今天在市長高虹安旁陪同受訪。記者張裕珍／攝影
新竹市政府發言人徐千晴今天在市長高虹安旁陪同受訪。記者張裕珍／攝影

高虹安 徐千晴

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