配合捷運工程 北桃園33.4萬戶12日起停水最長43小時

桃園市政府經發局今天上午表示，台水公司二區處配合市府捷運綠線工程辦理桃園區介壽路管線臨遷工程，預定6月12日（周一）8時至6月14日（周三）凌晨3時停水，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區，及新北市林口區、泰山區、五股區，最長停水區43小時，

桃園市停水戶數共約16.7萬戶，其中桃園區19里、八德區16里停水9小時約8.2萬戶；龜山區23里停水39小時約6.9萬戶，蘆竹區7里及龜山區5里，停水43小時約1.6萬戶。

經發局表示，這次台水公司停水施工是配合桃園捷運綠線工程，為審查台水公司工程規畫及供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列出各項工程施作程序、內容及所需時間，以及復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規畫於桃園市停水範圍設置34處飲用水供水站，以供民眾就近取水，市府消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求，將協助供水；此外，市府將於本次停水期間，成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。另為減緩對新北市停水之影響，市府協調台水公司務必因應新北市用水需求，設置足夠飲用水供水站。

台水公司指出，於6月12日8時起開始停水施工，主要是考量讓民眾於周六、日兩天儲水作業，並利用6月12日0時至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後，能儘早進行復水作業，減少停水時間。

經發局長張誠表示，已請台水公司確實掌握本次停水各項工程施工進度，應變中心將定時追蹤，避免工程延宕；另要求台水公司與當地里長確認用水需求，設置飲用水供水站，並請台水公司各服務所延長電話專線服務時間，提供民眾洽詢。

桃園市停水範圍：蘆竹區瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街；龜山區嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大崗里、大坑里，以上停水時間6月12日8時至14日3時止共43時。

龜山區大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓樹里、楓福里、中興里、大湖里、大華里、 公西里、文化里、長庚里、樂善里、文青里、體育大學、長庚大學。以上停水時間12日8時至13日晚上11時共39時。

八德區陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、大榮里、大義里；桃園區中德里、南門里、玉山里、泰山里、大興里、長德里、寶山里、寶慶里、中寧里、東山里、文化里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、文明里、南華里、武陵里。以上停水時間12日8時至12日下午5時共9小時。

供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢；相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。