復刻60年前媽祖進香盛況 苗栗「鐵馬進香團」出發

苗栗市「鐵馬進香」活動今天熱鬧登場，300多名自行車騎士，清晨6點多由市長邱鎮軍騎乘3.0版的媽祖座駕領航出發往北港朝天宮進香，再次復刻60年前苗栗居民騎腳踏車長途南下進香的熱情場面，全程往返345公里，上午9點多車隊已騎出苗栗縣境到達台中大甲，預計傍晚5點多抵達朝天宮，明天下午4點多返回。

苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香，盼重現半世紀以前苗栗民眾騎自行車往返北港進香的風情，報名參加的騎士連兩年出現「秒殺」熱潮，但後來活動因疫情停辦2年，去年恢復舉辦時，市公所特別以原木打造出一輛古色古香的三輪車式媽祖進香車，視為全台唯一的媽祖「專用座駕」，經改良、功能調整，今年更推出3.0版的優化車款。

鐵馬進香活動今天清晨出發，邱鎮軍、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及苗栗天后宮主委林岳爐等人在儀式恭請媽祖婆進入座駕，清晨6點多車隊浩浩蕩蕩出發，預計傍晚5點15分抵朝天宮進香，明天清晨5點20分從北港出發踏上返程，明天 下午4點20分回宮。