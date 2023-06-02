苗62線落石不斷 議員請命建明隧道

苗62線遇豪大雨、颱風，山壁易發生落石，苗栗縣議員劉美蘭昨為族人請命，希望興建明隧道改善，並優先從人口較集中南岸先做，不僅居民有一條安全回家的路，遊客也不會視為畏途。

縣府工務處長古明弘回應，縣府已完成苗62線改善工程可行性評估，第1期經費近10億元，規畫從南岸先做，也會蓋明隧道，月底前會提報公路總局審查，但因經費龐大，公路總局核定會不會再分期推動還有變數。

縣議會昨總質詢，劉美蘭說，苗62線遇豪大雨、颱風，山壁易發生落石，今年4月20日最強春雨期間，巨大石頭還砸中一輛停等紅燈的轎車，嚴重破損變形，幸而駕駛輕傷，但飽受驚嚇。

她指出，苗62線是泰安鄉前鄉對外，也是遊客至溫泉風景區的主要道路，卻經常冒著風險用路，尤其每次災害復建之後，落石還是一再發生，這也是族人的痛，身陷恐懼中，希望能有一條安全回家的路，蓋明隧道且從南岸開始施做。

工務處指出，苗62線大湖、泰安1公里656公尺至10公里500公尺處改善，可行性評估報告概估經費21.7億元，擬分3期改善，第1期5公里660公尺至6公里900公尺間，規畫興建南北岸跨汶水溪橋，及6座明隧道共長518公尺等，經費約9億8700萬元，爭取中央補助推動。