苗栗監測瓜、果實蠅密度升溫 縣府籲加強防治

苗栗縣政府今天表示，目前正值桃李等水果產季，經監測近期瓜、果實蠅密度升溫達預警程度，呼籲農友加強防治並做好清園工作，避免大量繁殖孳生，導致作物受害造成損失。

縣府農業處透過新聞稿指出，瓜實蠅為瓜類作物主要害蟲，喜好炎熱及乾燥季節，因生活週期短、產卵能力強及成蟲移動性高，常於每年4至9月的瓜類產區大量繁殖孳生。

農業處表示，瓜實蠅雌蟲產卵於幼果中，孵化後的幼蟲會蛀食果肉，引起果實流膠、腐爛及落果現象，嚴重導致瓜類受損、腐爛，恐造成瓜農經濟上的重大損失。

另外，果樹產區則主要受東方果實蠅為害，雌蟲利用產卵管穿刺果皮產卵在果實內，1、2天內孵化後，幼蟲會鑽蛀果肉，造成果實腐爛並導致落果；受害果實外觀可見雌蟲產卵管造成的傷口，出現黑色凹陷斑痕，果實畸形生長，自此傷口由內開始腐爛，果皮則變色或有傷口流汁情形。

農業處長陳樹義表示，目前正值縣內多種水果盛產期，縣府與農委會苗栗區農業改良場近期監測瓜、果實蠅的密度急遽增加，達預警程度，為求食安，不宜用藥防治，應以確實做好田間管理為首要策略。

陳樹義呼籲農友，勿將流膠果、落果、劣果或廢棄果棄置於田區，應以塑膠袋收集，並密閉置於太陽下曝曬，確保殺死果實內的卵及幼蟲，避免羽化為成蟲後再度危害；或可使用懸掛黃色誘蟲黏紙、含毒克蠅香或酵母球錠等誘引器，誘集瓜實蠅，以減少田區蟲源。