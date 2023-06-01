桃竹苗分署「粽」多好禮 助民間團體永續經營

端午節是四大傳統節日之一，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署所輔導的多家在地民間團體，推出許多應景商品，今年彙編製成端午節電子採購型錄，收錄各單位最具節日風味的相關產品，如桃園市龍潭區高原社區發展協會的好艾相伴禮盒、財團法人苗栗縣私立幼安教養院的特選綜合禮盒及臺灣藺草學會的藺香粽等，提供民眾選擇。

財團法人苗栗縣私立幼安教養院販賣的「幼安特選綜合禮盒」，包含黃金粽、客家粽及客家素粽3種口味，產品由幼安憨兒們用心製作，吃的到溫暖又能兼顧公益，有意購買的民眾只要在6月7日前下訂，還可享有早鳥優惠價。

而來自桃園市龍潭區高原社區發展協會的「好艾相伴禮盒」，內含艾草茶包與艾草手工皂，由協會與當地艾農契作採自然農法方式耕種，艾草茶葉包是將艾草以東方美人製茶法製成，品嘗時可感受茶湯甘醇順口；而艾草手工皂則是將艾草與其他天然草本植物，採冷製法純手工製作，完整保留植物精華，洗後溫和滋潤保濕，讓消費者用得放心。

除吃用好物外，臺灣藺草學會也推出時令文創商品「藺香粽」吊飾，小而美而精緻且做工繁複，單位將收割後的藺草經2周時間曝曬成金黃色後，再由工藝師編織製成粽子造型，內含藺草碎屑及特調中藥。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署為協助在地產業發展並促進弱勢失業者在地就業，長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，近3年總計補助了285個團體、創造就業人數1114人，因應端午節特別端出「粽」多好禮，歡迎選購，以實際行動讓在地民間團體得以永續經營。