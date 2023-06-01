桃園誌92期全新改版 官網、IG也能閱讀還有精選影音

桃園市刊「桃園誌」於民國104年7月創刊，至今已發行91期。市政府新聞處表示，6月起的92期（兩個月發行一期）迎接全新改版。

新改版的桃園誌首刊以「再說 在說」為題，象徵「土地再說 人們在說」的核心思維，持續探尋城市個性與地方故事，並以繽紛色彩及活潑版型的設計形塑視覺風格，除注入嶄新單元能量，也加入多媒體行銷元素，繼續書寫屬於這座城市的大小事，讓閱讀「桃園誌」與關心桃園的人，開啟一場城市的新奇探索，體驗桃園在地的獨特魅力。

新聞處說明，全新改版的分「桃園誌」仍維持兩個月一期，這次全新改版邀請金鼎獎雜誌獎製作團隊「在想創意」企劃製作，並設計專屬的嶄新識別LOGO。在想團隊由一群熱血活潑的年輕創作者組成，主編陳昱青是元智大學校友，對桃園並不陌生，市府也透過桃園誌改版讓青年發揮創意，與市府共同討論執行，用不同觀點呈現桃園的活力與多元。

新識別LOGO以桃園的古名淵源「桃子」出發，結合兩個圓圈為視覺表現，第一個圈由線條構成，如同桃園這座城市每個獨特的個體；第二個實心不規則的圓則代表著不同族群的多元包容。三個圖像的結合，代表著說的「：」的符號，讓所有的聲音都能被傾聽與訴說。

92期以街訪形式的特別企劃作為啟程，帶領讀者走入桃園的生活現場；封面故事以三個切角的「說」，帶來桃園發展更多的可能性；改版號也用桃園景色形成明信片，隨刊附贈讀者，藉由視覺到手感的多元體驗探索桃園。

有別於多數市政刊物，桃園誌也在這次改版加入不一樣的敘事手法，成立全新單元「話畫」，由新銳漫畫家Wang dashia操刀，以漫畫風格打造流行卻不俗套的日常小劇場，描繪出既現實也魔幻的桃園生活樣貌。整個「話畫」單元以貼近生活的撰述及圖畫，持續發掘位於桃園的「小彩蛋」，讓桃園誌以輕鬆且帶有些許幽默的方式，讓城市的閱讀在潛移默化中成為一種習慣。