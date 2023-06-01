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提案200萬元修繕鎮長室卡關 通霄鎮長與代表互嗆惹議

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨公所200萬元整修鎮長室提案又在臨時會卡關，通霄鎮長張可欣在會中怒嗆鎮代吳昭興；吳今天反嗆一定反對到底，張則遲未接電話表態。圖／翻攝張可欣臉書
昨公所200萬元整修鎮長室提案又在臨時會卡關，通霄鎮長張可欣在會中怒嗆鎮代吳昭興；吳今天反嗆一定反對到底，張則遲未接電話表態。圖／翻攝張可欣臉書

苗栗縣通霄鎮鎮民代表會昨第一次臨時會落幕，但會中公所提案200萬修繕辦公室未通過，鎮長張可欣還一 度質疑鎮代吳昭興是為反對而反對，引發關注；吳今天澄清是基於監督預算立場，不能僅憑一張白紙就要代表會通過預算。

通霄鎮公所繼日前2000萬元修繕虎頭山軍營提案在定期會卡關後，昨臨時會提案200萬修繕辦公室，改善辦公環境，再度遭鎮代吳昭興、徐鈺婷等多位代表以缺乏規畫預算細項而凍結，要求公所補上修正內容後再審；案子卡關當下，鎮長張可欣一時怒嗆吳「你不能因為主席沒選上，為反對而反對！」

鎮代徐鈺婷將提案及討論過程PO網，引發網友熱烈討論。民眾熊和也發文說，公所想花200萬修繕辦公室，改善辦公環境，主要用在鎮長室，鎮長室面積約62坪，大概街上兩棟透天的地坪面積，他不懂為何公所會提出這種，看起來就蠻離譜的提案？請鎮長及幕僚，務必深切檢討，加強團隊能力及素質。

有民眾也不滿並質疑張鎮長尚未落實競選政見，公共造產通霄鎮立游泳池、海水浴場均遲未能開門營運，卻要先花大錢搞虎頭山廢棄軍營及鎮長室修繕，簡直不知苦民所苦。

吳昭興表示，鎮長張可欣當時可能是情緒化，但內容已涉及人身攻擊，他反嗆若是批她「不懂、不知也不問，她會不會也跳腳。」他說，就法律面、制度面來說，代表職責把關預算，天經地義，不能因審查公所提案不過關，就要被抹黑；他堅持若沒有補上細項規畫預算內容，一定反對到底。

公所主任秘書馬華君表示，公所一樓辦公廳舍太壅擠，提案主要是整修二樓鎮長室辦公室，作為其他課室調整辦公場所，原鎮長室將遷移到三樓，因前期細項沒經費規畫，導致提案內容較檢化遭質疑，後續課室辦公場所是否調整，將再作內部評估。

另外，針對鎮長張可欣怒嗆鎮代吳昭興部分，張遲未接電話；馬華君也代為緩頰說，公所尊重代表會每位代表，沒有人身攻擊的意思。

通霄鎮代會昨臨時會凍結公所200萬修繕辦公室提案，鎮長張可欣一時怒嗆代表吳昭興「你不能因為主席沒選上，為反對而反對！」引發關注。圖／本報資料照片
通霄鎮代會昨臨時會凍結公所200萬修繕辦公室提案，鎮長張可欣一時怒嗆代表吳昭興「你不能因為主席沒選上，為反對而反對！」引發關注。圖／本報資料照片
通霄鎮公所表示，因一樓辦公廳舍太壅擠，提案主要是整修二樓鎮長室辦公室，作為其他課室調整辦公場所，原鎮長室將遷移到三樓。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮公所表示，因一樓辦公廳舍太壅擠，提案主要是整修二樓鎮長室辦公室，作為其他課室調整辦公場所，原鎮長室將遷移到三樓。記者吳傑沐／攝影

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