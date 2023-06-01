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鍾東錦讚嘆加里山 國中畢業生爬會愛苗栗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉加里風景如畫，縣長鍾東錦登頂驚艷，將鼓勵國中畢業前都爬加里山，讓學生看見苗栗之美愛故鄉。圖／李素珍提供
苗栗縣南庄鄉加里風景如畫，縣長鍾東錦登頂驚艷，將鼓勵國中畢業前都爬加里山，讓學生看見苗栗之美愛故鄉。圖／李素珍提供

台灣富士山之稱的苗栗縣南庄鄉加里山，也是苗栗母親山，縣長鍾東錦登頂驚艷，讚嘆真的非常漂亮，希望國中畢業前都爬加里山，看見苗栗之美愛故鄉，縣府教育處表示會啟動規畫。

苗栗縣議會今天原住民縣議員劉美蘭、楊文昌總質詢，鍾東錦答詢表示，他上任後與楊文昌兩次爬加里山，其中一次途中碰到南庄鄉萊國小畢業典禮的行程，加里山真的非常漂亮，他認為許多學生不知道家鄉很漂亮，嚮往外地或國外明星景點。

鍾東錦希望國中生畢業之前，除了身體等狀況外，都能爬加里山，去看看苗栗的美，學生會愛故鄉，對故鄉有感情，這也是很好的戶外教學，縣府教育處長葉芯慧表示，教育處會啟動規畫，包括經費預算、嚮導、保險等相關事宜，登加里山之前，還必須訓練等，希望明年就能上路。

楊文昌指出，泰雅族、賽夏族都居住加里山附近，加里山是族人的聖山，老一輩都說要成年要爬加里山，蓬萊國小每年畢業典禮都規畫行程，5、60歲的族人帶著學童上山，傳承非常有意義。

「加里山達人」李素珍一周要爬一、二趟加里山，她說，加里山標高2220公尺，山頂一等三角點，有360度視野，著名的聖稜線在望，天空很乾淨時，還可以遠眺近百公里之外的台北市101大樓，不時有雲海、雲瀑等景觀。

加里山步道幾乎全程幾乎在森林下，還有早期伐木台車鐵軌遺跡，生態相當豐富，山中可見山羌、山羊等野生動物，還有一葉蘭等台灣生種植物，山上雲海、雲瀑更是壯觀。

李素珍指出，苗栗市平原遠眺，早期「苗栗八景」之首的「三台疊翠」，文人雅士吟誦的題材，三台疊翠最高一層是加里山脈，雄偉的山勢也被稱為苗栗母親山，真的值得一登。

苗栗縣南庄鄉加里風景如畫，縣長鍾東錦登頂驚艷，將鼓勵國中畢業前都爬加里山，讓學生看見苗栗之美愛故鄉。圖／李素珍提供
苗栗縣南庄鄉加里風景如畫，縣長鍾東錦登頂驚艷，將鼓勵國中畢業前都爬加里山，讓學生看見苗栗之美愛故鄉。圖／李素珍提供

鍾東錦

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