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桃園多處市民活動中心老舊 民代籲增編預算「大體檢」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園多處市民活動中心老舊，耐震度不足，甚至沒有使用執照，多位民代要求市府「大體檢」並增編修繕預算。圖為八德區茄白市民活動中心壁癌叢生。圖／議員許家睿提供
桃園多處市民活動中心老舊，耐震度不足，甚至沒有使用執照，多位民代要求市府「大體檢」並增編修繕預算。圖為八德區茄白市民活動中心壁癌叢生。圖／議員許家睿提供

桃園目前有361處市民活動中心，部分建物老舊，耐震度不足、缺乏消防逃生空間，甚至沒有使用執照，但因整建及重建標準不明確，遲遲等不到改善，多位民代要求市府「大體檢」並增編修繕預算。

市府民政局表示，重建或整建須考量經費、土地是否公有、有無使用執照等複雜狀況，會先盤點現況逐步改善。市長張善政說，將排定優先順序改善，也會設法尋找新財源。

議員許家睿表示，市府針對是否「新建」活動中心有6大評估指標，但對於老舊空間卻缺乏改善標準，八德茄白市民活動中心1974年啟用後，近年頻頻發生漏水、積水、壁癌、耐震不足、消防安檢未達標等問題，早已不符使用需求，儘管2017年曾爭取耐震補強，卻因無使照無疾而終，明年建物使用年限就要到期，呼籲市府不該喜新厭舊，應對全市市民活動中心進行總體檢，並編列改建及重建經費。

議員梁為超、吳嘉和表示，中壢區包括仁祥里、東興里、復興里的市民活動中心，廁所或室內設備線路都已十分老舊，急需總體檢後更新，針對老舊市民活動中心，建議應視危險程度、急迫性、必要性，辦理結構補強或修繕工程，若經公所評估結構補強或修繕不符經濟效益者，則應報廢並提報新建計畫，市府的修繕預算也要提高，加速修繕工程進行。

民政局長劉思遠、社會局長陳寶民表示，全市361處市民活動中心，158處由民政局負責、203處由社會局負責，民政局每年編列小型工程款4500萬元，社會局編列相關經費7400萬元；市府按照區域大小分配給各區公所，若要全數同意，預計每年6至7月便會用盡，依目前預算規模難以全數改善。

劉思遠指出，考量重建或整建計畫時，必須納入多項複雜因素，包括經費、土地所有權及有無使用執照等，目前會先盤點現況，再逐步改善。

議員 安檢

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