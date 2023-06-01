快訊

停止雙語政策逾萬人連署 教團籲藍綠白總統候選人表態

Pixel 7a買不下去？外媒盤點「這5款也超香」 其中1款官網偷降2500元

LINE對話內容曝光！民進黨女黨工自訴遭摸胸性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

挖啊挖...新竹棒球場碎石7公分 工務處長：粒徑要在3公分內

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府昨天會同相關單位開挖棒球場，並將土壤送驗美國實驗室。圖／竹市府提供
新竹市政府昨天會同相關單位開挖棒球場，並將土壤送驗美國實驗室。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安昨天開挖新竹市立棒球場，再度挖到1塊約6、7公分大石塊，引發熱議。市議員劉崇顯今天赴議會質詢，追問石塊是排水土層的清碎石還是單純廢棄物？工務處長曾嘉文答詢說，施工規範裡上層以沙層與草皮為主，不會有清碎石，即便是清碎石粒徑也要在3公分以內，挖出的石頭明確不符契約規範。

劉崇顯也追問未來該如何全面檢視棒球場的淺層表土？曾嘉文說，昨天開挖主要是採樣土壤，並送美國實驗室檢驗，供美國大聯盟場務專家釐清，棒球場後續將會有全面檢視，並在排水優化時同時進行檢測，如此取樣較為均一，採樣影片也會提供議會。

至於市府體檢會原先說明土壤會送交大實驗室檢驗？後續為何又出現送美的轉折？劉崇顯也關切邀來美方改善場地，要追加多少預算？曾嘉文答詢說，去年美國職棒大聯盟場務專家庫克（Murray Cook）12月14日來台取得土樣數量很少，因今年後續有跟美國職棒大聯盟有確定談到合作意向，願意來台指導，所以將土壤送往美國檢驗。

劉崇顯也追問台灣實驗室難道沒有能力處理檢驗嗎？曾嘉文表示，因為美國大聯盟專業人員願意指導，美方也希望經過他們認證的實驗室與確認，才能做後續繼續指導，但此番說法劉崇顯不敢認同，認為與昨天市府發稿內容有出入，並非台灣無力執行。

曾嘉文在答詢時也表示，土壤預計這周送往美國實驗室檢驗，透過檢測了解土壤組成成分與透水狀況，目前已先跟美方確認合作意向，實際來台費用與後續還在商議中。

此外，竹市府昨天發稿時提到「檢視統包需求書及統包契約內容，發現預算編列不合理，近12億預算卻只有200餘萬可能與球場有關」，劉崇顯認為這樣的新聞稿內容太過籠統、片面，扣除200餘萬元，其他的11億9千多萬元難道沒有施作在球場上嗎？

曾嘉文表示，經全面檢視預算書圖與合約，確認寫在球場工項內只有200餘萬元，包含紅土跟草皮，其他排水等相關工程等有施作，但實際上「有圖無項」。並強調工程分為地下室、建築物、球場3個主體工程，經費預算多以編列在建築物機電工程為主。

劉崇顯最後也認為，過去市府因為倉促讓棒球場開打，衍生種種問題，今年應該要保留更多時間養護草皮、適應場地等，要求10月展開草皮養護、明年1月球團進駐春訓。對此，曾嘉文允諾，草皮養護在排水優化施工期間不會中斷，工程也會做到最大可以驗收移交的程度。

新竹市政府昨天開挖新竹市立棒球場，並準備將土壤送美國試驗室檢測，引發熱議，市議員劉崇顯今天赴議會質詢相關問題。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市政府昨天開挖新竹市立棒球場，並準備將土壤送美國試驗室檢測，引發熱議，市議員劉崇顯今天赴議會質詢相關問題。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市立棒球場場地問題受全國矚目，新竹市長高虹安昨天宣布開挖、檢測，再度挖出約6、7公分大的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。圖／竹市府提供
新竹市立棒球場場地問題受全國矚目，新竹市長高虹安昨天宣布開挖、檢測，再度挖出約6、7公分大的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。圖／竹市府提供

美國 建築

延伸閱讀

挨批挖棒球場不公開透明 竹市府：已報備檢方全程錄影

新竹棒球場OT案歷經7度協商 場地點交竹市府改善

新竹棒球場開挖！ 市府將挖8處「面狀坑洞」灌水檢測

影／新竹棒球場挖出7公分石頭！ 土壤檢測送美實驗室

相關新聞

挖啊挖...新竹棒球場碎石7公分 工務處長：粒徑要在3公分內

新竹市長高虹安昨天開挖新竹市立棒球場，再度挖到1塊約6、7公分大石塊，引發熱議。市議員劉崇顯今天赴議會質詢，追問石塊是排...

遇強降雨淹半條馬路4月過去未改善 桃水務局解釋

近期梅雨鋒面挾帶外圍環流加上颱風影響，桃園各地出現短強陣雨，不過位在桃園中壢中央西路與延平路口道路側溝排水性欠佳、易造成...

瑪娃颱風大雨襲桃園 山區24小時256毫米 6處坍方搶通

桃園市政府水務局今天上午表示，瑪娃颱風路徑北轉朝琉球方向前進，雖未直接侵襲台灣本島，但桃園市受颱風外圍環流影響，復興區原...

高虹安最新網路民調施政滿意度破6成 這政策最獲好評

《ETtoday民調雲》今天公布新竹市長高虹安的最新施政民調，結果顯示高虹安施政滿意度60.9%、對市府團隊表現57.3...

竹市關埔國小三期工程4度流標 民代籲檢討標案、調圍籬

新竹市關埔國小三期包含體育館與景觀工程頻頻流標，昨天5月31日確定因無廠商投標4度流標，讓家長大失所望。市議員劉彥伶要求...

球場無驗收標準 竹市府將訂工程機制

新竹市府體檢市立棒球場缺失，今年3月曾查出4千多萬元排水工程預算消失，昨再指出預算編列不合理，近12億元預算僅200多萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦