挖啊挖...新竹棒球場碎石7公分 工務處長：粒徑要在3公分內

新竹市長高虹安昨天開挖新竹市立棒球場，再度挖到1塊約6、7公分大石塊，引發熱議。市議員劉崇顯今天赴議會質詢，追問石塊是排水土層的清碎石還是單純廢棄物？工務處長曾嘉文答詢說，施工規範裡上層以沙層與草皮為主，不會有清碎石，即便是清碎石粒徑也要在3公分以內，挖出的石頭明確不符契約規範。

劉崇顯也追問未來該如何全面檢視棒球場的淺層表土？曾嘉文說，昨天開挖主要是採樣土壤，並送美國實驗室檢驗，供美國大聯盟場務專家釐清，棒球場後續將會有全面檢視，並在排水優化時同時進行檢測，如此取樣較為均一，採樣影片也會提供議會。

至於市府體檢會原先說明土壤會送交大實驗室檢驗？後續為何又出現送美的轉折？劉崇顯也關切邀來美方改善場地，要追加多少預算？曾嘉文答詢說，去年美國職棒大聯盟場務專家庫克（Murray Cook）12月14日來台取得土樣數量很少，因今年後續有跟美國職棒大聯盟有確定談到合作意向，願意來台指導，所以將土壤送往美國檢驗。

劉崇顯也追問台灣實驗室難道沒有能力處理檢驗嗎？曾嘉文表示，因為美國大聯盟專業人員願意指導，美方也希望經過他們認證的實驗室與確認，才能做後續繼續指導，但此番說法劉崇顯不敢認同，認為與昨天市府發稿內容有出入，並非台灣無力執行。

曾嘉文在答詢時也表示，土壤預計這周送往美國實驗室檢驗，透過檢測了解土壤組成成分與透水狀況，目前已先跟美方確認合作意向，實際來台費用與後續還在商議中。

此外，竹市府昨天發稿時提到「檢視統包需求書及統包契約內容，發現預算編列不合理，近12億預算卻只有200餘萬可能與球場有關」，劉崇顯認為這樣的新聞稿內容太過籠統、片面，扣除200餘萬元，其他的11億9千多萬元難道沒有施作在球場上嗎？

曾嘉文表示，經全面檢視預算書圖與合約，確認寫在球場工項內只有200餘萬元，包含紅土跟草皮，其他排水等相關工程等有施作，但實際上「有圖無項」。並強調工程分為地下室、建築物、球場3個主體工程，經費預算多以編列在建築物機電工程為主。