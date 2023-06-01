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瑪娃颱風大雨襲桃園 山區24小時256毫米 6處坍方搶通

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫桃園34.5k落石一度造成交通中斷，公路總局上午已經想通。圖／桃園市政府水務局提供
北橫桃園34.5k落石一度造成交通中斷，公路總局上午已經想通。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局今天上午表示，瑪娃颱風路徑北轉朝琉球方向前進，雖未直接侵襲台灣本島，但桃園市受颱風外圍環流影響，復興區原鄉山區雨勢較大，造成台七線（北橫）24.4k、28.7k、29.4k、32.5k（榮華橋）、34.5k及37.7k共計6處發生道路土石崩落災情，一度交通受阻，已由公路總局復興工務段緊急派員排除土石，目前已恢復通車。

水務局指出，瑪娃颱風帶來大雨，而且集中於復興區，統計5月31日12時起至今天（6月1日）上午10時，復興區最大累積雨量3小時106.5毫米，24小時256毫米雨勢驚人。局長劉振宇表示，低窪地區或鄰近土石流潛勢溪流的住戶應提高警覺，也歡迎民眾利用手機及平板電腦下載「水情看桃園」APP，有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能，颱風期間，如果收到民眾通報積淹水情況，市府都能以最快速度處理。

瑪娃颱風 桃園 淹水

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