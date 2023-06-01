遇強降雨淹半條馬路4月過去未改善 桃水務局解釋

近期梅雨鋒面挾帶外圍環流加上颱風影響，桃園各地出現短強陣雨，不過位在桃園中壢中央西路與延平路口道路側溝排水性欠佳、易造成淹水，不過民代質疑，2月就要求改善，歷經4個月已達颱風季才要施作效率「牛步」。

桃園市水務局回應，因過程中要分析淹水狀況並檢查下水道有無堵塞情形，花的時間較長，已與工務局養工處協調，將增設4個隔柵排水；養工處表示，待天氣好約2周內可施工完成。

中建里長李應偉指出，中央西路與延平路口間，每到颱風季就會造成嚴重淹水，加上水溝太淺宣洩不及，整條馬路有一半都出現積淹水情況，不僅用路人行車危險，也易造成交通堵塞。

魏筠表示，今年2月首次會勘，養工處曾說中央西路道路的側溝，可能是支管不夠，需水務局協力分析。後來卻又說只需環保局清淤後就能改善，但水務局分析報告證明，必須將集水井擴增、加裝格柵，不能只有清淤。

魏筠質疑，在今年2月會勘後，5月水務局才提分析報告，今才做第2次會勘，原本希望雨季前盡速改善，結果「從冬季等到夏季」毫無改善，全部都在紙上談兵，今才第2次會勘，毫無未雨綢繆準備。

水務局雨水下水道科長王韻雄指出，因做分析報告加上巡檢中美路至中正路這段的下水道有無堵塞，並在幾次下雨期間再做觀察，先前巡檢發現雨天集水井未有滿溢或垃圾堵住情形，最後才確認需要多做隔柵，增加路面進流進側溝的效率，因此花費較多時間。