竹市關埔國小三期工程4度流標 民代籲檢討標案、調圍籬

新竹市關埔國小三期包含體育館與景觀工程頻頻流標，昨天5月31日確定因無廠商投標4度流標，讓家長大失所望。市議員劉彥伶要求除了市府要務實檢討標案之外，也呼籲適切調整校內工程圍籬，因遲遲發包不出去，圍籬只會持續阻礙學生出入動線、減少活動範圍，也無法讓師長即時看顧校園安全，令人憂心。

關埔國小是東區指標學校，校舍逐年完成目前已經收到五年級學生，預計下學年迎來全校一到六年級學生，人數達到2000多人。由於周邊建案林立、人口成長，已被列為總量管制學校，若沒有及早設籍，恐無法如願入學，但校園一蓋6、7年還蓋不完，孩子得在停車場上體育課，也引來不少家長詬病。

關埔國小一、二期校舍工程完工後，市府去年著手三期景觀工程歷經5次流標，分析是因景觀案金額小、施工介面多，加上疫情、缺工與物價不穩定因素，營造商興趣缺缺流標；市府去年12月與體育館併案整合為關埔國小三期工程後再行發包，總經費3.3億元，但依舊甩不開流標命運，5月底第4度流標。

劉彥伶說，關埔國小三期體育館與景觀工程（包含中央大草原足球場、100公尺直線跑道）並不如市府原先樂觀預期如願標出，工程一延再延，她認為市府應深刻了解廠商不投標原因，並務實檢討標案內容，也建議市府應會同規畫設計廠商田中央、學校與家長四方開會研議。

此外，劉彥伶也提到因應三期工程，關埔國小校內正中央仍圍起大片甲級工程圍籬，裡頭放滿工地鋼筋廢土，學習環境堪憂，校園環境也被圍籬切成馬蹄形，高年級學生得繞一圈才能抵達對側的科任教室，圍籬也阻礙了活動視線，若校內發生突發事件，恐無法即時因應，認為既然工程遙遙無期，應研議內推圍籬、整地提供合適活動空間。

市府工務處分析，營造量能可動員的人力、機具有限，廠商考量利潤可能影響投標意願，預計6月5日由教育處、工務處召開流標檢討會議，討論後續修正方向，是否再將體育館與景觀工程分開處理，涉及施工動線與調度等事項，仍會綜合評估檢討，盡力創造誘因，吸引廠商投標。