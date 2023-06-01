新竹棒球場昨開挖 土壤送美檢驗

斥資12億元改建的新竹市立棒球場遭爆多項場地缺失，新竹市長高虹安昨宣布開挖、檢測，挖出約6公分石塊，將連同土壤檢體送往美國專業實驗室檢驗。高虹安還寄信給美國職棒大聯盟（MLB）高層，場地管理顧問公司BrightView將派員來台協助改善，力拚明年賽事開打。

新竹市立棒球場改善工程今年初停工，高虹安昨說，市府已進場啟動球場改善檢測相關工程，昨進場開挖，自知悉棒球場存在排水問題，市府多方洽詢改善方案，5月初廠商出具改善書圖，下旬獲BrightView回應，前期遠端作業為主，6月底BrightView會派員來台。

新竹市立棒球場場地受全國矚目，新竹市長高虹安昨宣布開挖，再度挖出約6公分大的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。圖／竹市府提供

市府昨會同相關單位開挖棒球場7處，確認草皮紅土狀況，當場再挖出多顆碎石、鵝卵石與小廢磚，有的小石頭長約4、6公分不等，不符合約規定，有與會人員直呼「中獎率太高」。市府表示，土壤檢體將送美國實驗室，檢驗土壤品質與成分等，再由BrightView提具體改善建議。

球場經廠商確認草皮及沙土層排水效能不佳，市府工務處說，將直接開挖8處1公尺見方的「面狀坑洞」至底部清碎石層，並灌水檢測底部排水情形，若無法達到大聯盟場務專家認定的排水效能，將以挖溝工程處理；若還是無法達到要求，將全場更換回填材質及相關工程改善。

市府開挖棒球場，議會民進黨團總召陳建名大酸高虹安再拿棒球場當政治提款機，過去宣稱的「大秘寶」，屢屢揚言開挖，半年過後卻是市府同仁拿著鏟子和垃圾袋偷偷進行，根本是「沒有公開、透明又沒有專業」的政治操作。

陳建名說，這次開挖沒有通知議會及媒體，大家只能憑市府新聞稿及照片判斷；市府已3度開挖棒球場卻不見化驗報告，每次都「雷聲大、雨點小」，高虹安是刻意以政治語言、破碎資訊，營造前市府人謀不臧的假象，卻無法掩蓋其施政無能的現況。

國民黨團發言人吳旭豐身兼議會棒球場改善監督小組召集人，他說，市府曾說5月開挖採檢，原以為會跳票，終於在5月最後1天開挖，有進度值得肯定，市府目標明年球賽開打，則待觀察。

市府表示，政風處事先向新竹地檢署報備，會同監造廠商、施工廠商與第三方公正單位台灣土木技師公會等到場參與，土壤開挖採樣過程全程錄影，公開透明經得起考驗。