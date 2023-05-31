苗栗縣長座車闖紅燈 鍾東錦：代表團隊致歉並代繳罰單

苗栗縣長鍾東錦的公務座車3月底行經頭份市中華路、台一線路口時被民眾檢舉闖紅燈，今天有臉書社群發文，並好奇會由誰來繳罰單；鍾東錦表示印象中他當天請假人在外地，駕駛可能一時心急有不當示範，但他還是要代表團隊向社會大眾致歉，罰單他也會代繳，將要求司機不要再犯類似錯誤。

臉書粉專「翻轉國道交通違規」今天發文表示有粉絲投稿，影片中一輛黑色休旅車行經路口時闖紅燈，被後方車輛行車記錄器清楚拍下，經比對車牌，違規車輛竟是苗栗縣長鍾東錦的公務座車；相信這輛車不會是縣長本人親自駕駛，但希望苗栗縣政府對駕駛相關人等做好行車安全教育，此外也好奇罰單是由誰繳納。

苗栗縣議員曾玟學下午也在臉書PO文，表示收到不少朋友傳給他這段鍾縣長公務車闖紅燈的影片，實在是很不好的示範。這路口他相當熟悉，是每天從頭份往返議會必經之路，也曾會勘改善過數次，但因先天設計不好，怎麼改都會存在車流交織的衝突點，所以用路人更應注意遵守號誌規則。

他說，經與縣府確認，公務車若收到罰單會由違規當事人自行支付，不會由公帑支應，他建議縣長就自己付了吧，也請縣長吩咐負責開車的同仁不用趕紅燈，各行程稍微遲一下沒什麼，縣長人沒到誰敢先開始。即便是一縣之長的座車，還是應遵守交通號誌。

頭份警分局表示，經查證檢舉資料，公務車於3月31日上午沿頭份市中華路南下，左轉台一線路口時違規闖紅燈，因違規行為屬實，已依道路交通管理處罰條例開單舉發，裁罰2700元。

鍾東錦對公務車違規遭檢舉開單，他向媒體表示印象中當天上午他人請假在外地，沒在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，但他還是要代表團隊向社會大眾致歉，罰單他也會代繳，並將要求司機不要再犯類似錯誤。