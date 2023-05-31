挨批挖棒球場不公開透明 竹市府：已報備檢方全程錄影

新竹市長高虹安今天趕在5月最後1天宣布開挖新竹棒球場，新竹市議會民進黨團批評，高虹安再度拿棒球場當政治提款機，此為「沒有公開、沒有透明又沒有專業」的政治操作。市府對此回應，政風處已事先向新竹地檢署報備，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本以密封袋密封，將寄送至美國專業實驗室化驗，全程公開透明，完全經得起考驗。

市議會民進黨團總召陳建名批評，今天開挖市府並沒有通知議會以及媒體，並無所謂的公開透明，大家僅只能憑市府發布的新聞稿及照片去判斷；為何高虹安口中所謂科學抽樣的「大規模」開挖，如今只剩下市府同仁手持鐵鏟與垃圾袋。更不解土壤分層以及回填物的成份，卻在「不專業」的採樣方式下，又要交給美國的專家鑑定。

市府回應，今天正式啟動棒球場開挖作業，第一階段開挖採樣，寶工務處、教育處、政風處、體育場，會同監造廠商、施工廠商與第三方公正單位台灣土木技師公會等均到場全程參與。

市府並強調，自發現前市府規畫興建的新竹棒球場重大缺失以來，市府團隊耗費大量人力物力，引入包括：體檢會涵括土木運動法治領域11名專業委員、中華民國棒球協會、台灣土木技師公會等專業第三方公正人士，多次會議諮詢研討改善方案，更主動爭取美國MLB職棒大聯盟專業場務團隊指導改善。

市府並重申，這麼多前置工作及專家學者參與，為的就是能確保球場修復改善作業能真正解決問題，為棒球選手與新竹市球迷提供一個安全、舒適的新竹棒球場，市府團隊也力求不能重蹈覆徹前市府趕開幕未完善球場而卻造成球員受傷的憾事。