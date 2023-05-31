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北區國稅局桃園辦健走 發票換摸彩券Apple iPad 微波爐

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北區國稅局年度健走6月2日開始報名，用發票換摸彩券，因為獎品和節目豐富，一直很受歡迎。記者鄭國樑／翻攝
北區國稅局年度健走6月2日開始報名，用發票換摸彩券，因為獎品和節目豐富，一直很受歡迎。記者鄭國樑／翻攝

財政部北區國稅局今天表示，6月10日（周六）上午7至10時30分在桃園市桃園區南昌森林運動公園舉辦「發票集愛心 幸福體驗營」健走租稅宣導活動，希望透過公益健走，建立民眾消費索取統一發票和以載具儲存雲端發票的習慣，並幫助弱勢族群。

北區國稅局說明，這次活動報名方式請民眾6月2日至7日上班日上午8時30分至11時30分，及下午2時至4時30分到桃園分局、中壢、大溪及楊梅稽徵所報名；也可在活動當天現場報名，只要捐3張今年5、6月紙本統一發票或雲端發票每張消費金額10元以上，就可以免費參加。活動當天會場安排歌手演唱和互動演出、神奇魔術秀、巨型泡泡秀、兒童造型氣球及創意泡泡體驗等精彩表演。

活動當天健走後除憑兌換券換取完走禮，還可參加摸彩，有機會獲得Apple iPad平板電腦、Panasonic 25L微電腦微波爐等多項超夯獎品。為讓民眾體驗雲端發票的便利，現場規畫雲端發票體驗區，民眾只要以行動支付、信用卡或悠遊卡支付10元至30元，並儲存雲端發票，即可換購價值50元至150元超值商品；另外還有多元宣導攤位，準備精美宣導品，請民眾多攜帶112年5、6月期紙本統一發票或雲端發票兌換宣導品，活動募集的發票將全數捐贈給轄內社福團體，相關活動資訊請至臉書查詢，或撥服務專線（03）3396789分機1271至1275洽詢。

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