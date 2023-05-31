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140線苑裡2.6公里道路拓寬計畫 獲中央核定3.6億元辦理
苗栗140縣道苑裡路段已開闢30年，但近年來交通量不斷成長，尖峰時間140線及周邊道路經常出現壅塞，苗栗縣政府向交通部爭取從苑南陸橋到國道三號苑裡交流道約2.6公里路段辦理拓寬工程，已獲中央核定3.6億元經費，現有12至15公尺寬的道路將拓寬為20公尺，縣府後續將辦理用地取得、工程設計及施工等作業，期盼在2026年間完工。
苗栗縣政府工務處表示，交通部核定「140線2K+870至5K+470道路拓寬工程」金額為3億6137萬多元，由中央補助3億716萬多元，縣府配合款5420萬多元；其中工程經費預估3億2562萬多元，用地費3575萬元。
140縣道苑裡路段早年開闢時稱為中苗六線聯絡道，後來畫為140縣道。縣府表示，目前交流道往來車輛及台中大甲幼獅工業區尖峰時段的龐大車流，已造成140線主線及周邊道路交通服務水準降低，拓寬工程希望提升行車效率、強化地方路網結構。
工務處表示，拓寬路段全長約2.6公里，從苑南陸橋到國道三號苑裡交流道，現有路寬從12公尺到15公尺不等，其中大部分路段為雙向各一車道，未來拓寬完成，雙向將各有2個車道，共計4個車道。全案獲中央核定後，縣府將接續辦理用地取得、道路工程設計等作業，預計2025年第二季發包，工期概估450天，爭取在2026年完工。
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