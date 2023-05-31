桃竹苗分署推45項大專就業學程 畢業留任還有1萬元獎金

勞動部勞動力發展署今年修訂「補助大專校院辦理就業學程計畫」，協助大三、四生在畢業後順利接軌職場，把原本職場體驗觀摩，改為紮實的工作崗位訓練外，並在參訓期間由雇主提供薪資。桃竹苗分署今年大專就業學程結合14所大專院校參與，提出包含有營建機電、數位資訊、醫療照顧、觀光餐旅及文化創意等10大領域，共45項學程，1521個工作崗位職缺，申請時間自即日起到9月底，依照各校選課系統時間為主。

24歲就讀健行科大設計系畢業的蔡憶婷，在學期間偶然間織到「自媒體創作實務學程」，為增加對設計實務領域的相關工作經驗報名，她在寒假期間進入玩美獨衣國際有限公司職場體驗，參與平面及團體服飾設計的工作，經過2個月訓練後，蔡憶婷在畢業前就獲得被延攬留任機會，目前已在原公司留任1年多且能獨立處理各項業務。

回憶參訓過程，蔡憶婷表示，原本因為缺乏實務經驗而對就業感到不安，藉由參加大專就業學程計畫後，更清楚知道設計工作應該具備哪些技能，並透過學程補充自己的不足來應付職場所需。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助青年了解自己的專業與職場的契合度，桃竹苗分署補助各大專院校推動就業學程計畫，幫助大專生提升職涯規劃能力和增加競爭力，該項計畫已推行超過10年。藉由「做中學」的紮實訓練模式，不僅提高青年的參訓意願，減少學用落差，企業也能夠從中受益

林淑媛說，如工作崗位訓練職缺屬於重點產業，企業將可獲得每人最高7.2萬元的補助，學生在畢業後被留任，也有獎勵金1萬元可領。歡迎有意參訓大專就業學程計畫且符合畢業前2年的在校生資格者，可以透過學校選課報名參加。