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苗栗後龍西瓜節6月10日登場 公所今辦記者會宣傳

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮公所指出，後龍西瓜有產地防偽標章，民眾可用手機查生產履歷，還能參加「瓜開好禮」抽獎。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮公所指出，後龍西瓜有產地防偽標章，民眾可用手機查生產履歷，還能參加「瓜開好禮」抽獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣盛產西瓜的後龍鎮，許多瓜農趁颱風來襲前搶收，今年公所也將舉辦西瓜節「藝起吃西瓜」促銷活動，預計6月10日在後龍鎮公所前廣場登場，今天上午特舉行記者會，推薦後龍西瓜是夏日消暑、解渴的最佳選擇。

後龍西瓜栽種歷史悠久，在日治時代甚至被日本天皇欽點為台灣第一瓜，須進貢日本天皇食用，目前後龍西瓜種植面積約100公頃，是苗栗縣西瓜最大產地。

後龍鎮長謝清輝說， 2023後龍西瓜節活動以親子藝文為主題，希望打造一個歡樂的氛圍，讓親子遊客們共同享受後龍西瓜的美味和藝術文化饗宴。考量氣溫及人潮，這一次首度將西瓜節移師後龍鎮公所廣場，並在當晚的活動中，邀請「即將成真火舞團」表演親子火舞劇，活動當天還有免費西瓜品嚐和西瓜及農特產品展售。

與會來賓苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，為了讓大家可以買得放心，後龍西瓜有產地防偽標章，須通過農藥殘留合格等標準，才能申請張貼於西瓜上，民眾在購買西瓜時，用手機一掃，就能立刻查到生產履歷。

另外，公所今年也會推出「瓜開好禮」活動，民眾購買西瓜後，用手機掃描「防偽標章」上的QRCode，並登錄個人資料後即可參加抽獎，活動期間從6/1~6/30，預計7月份辦理直播抽獎，歡迎消費者來買瓜吃瓜，以實際行動支持在地農產品。

後龍公所今天舉辦西瓜節「藝起吃西瓜」系列活動記者會，鎮長謝清輝帶頭與現場來賓一起吃西瓜亮相。圖／苗栗縣政府提供
後龍公所今天舉辦西瓜節「藝起吃西瓜」系列活動記者會，鎮長謝清輝帶頭與現場來賓一起吃西瓜亮相。圖／苗栗縣政府提供

西瓜 苗栗縣

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