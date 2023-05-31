聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗後龍西瓜節6月10日登場 公所今辦記者會宣傳
苗栗縣盛產西瓜的後龍鎮，許多瓜農趁颱風來襲前搶收，今年公所也將舉辦西瓜節「藝起吃西瓜」促銷活動，預計6月10日在後龍鎮公所前廣場登場，今天上午特舉行記者會，推薦後龍西瓜是夏日消暑、解渴的最佳選擇。
後龍西瓜栽種歷史悠久，在日治時代甚至被日本天皇欽點為台灣第一瓜，須進貢日本天皇食用，目前後龍西瓜種植面積約100公頃，是苗栗縣西瓜最大產地。
後龍鎮長謝清輝說， 2023後龍西瓜節活動以親子藝文為主題，希望打造一個歡樂的氛圍，讓親子遊客們共同享受後龍西瓜的美味和藝術文化饗宴。考量氣溫及人潮，這一次首度將西瓜節移師後龍鎮公所廣場，並在當晚的活動中，邀請「即將成真火舞團」表演親子火舞劇，活動當天還有免費西瓜品嚐和西瓜及農特產品展售。
與會來賓苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，為了讓大家可以買得放心，後龍西瓜有產地防偽標章，須通過農藥殘留合格等標準，才能申請張貼於西瓜上，民眾在購買西瓜時，用手機一掃，就能立刻查到生產履歷。
另外，公所今年也會推出「瓜開好禮」活動，民眾購買西瓜後，用手機掃描「防偽標章」上的QRCode，並登錄個人資料後即可參加抽獎，活動期間從6/1~6/30，預計7月份辦理直播抽獎，歡迎消費者來買瓜吃瓜，以實際行動支持在地農產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言