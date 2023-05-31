桃園老榕樹遭砍除！樹木銀行也飽和 桃工務局曝原因

桃園中壢龍東路445巷道路拓寬工程日前開工，卻傳出巷弄約22棵超過40年以上老樹遭砍除，而桃園的樹木銀行已滿，民代盼另尋他處讓樹木有可移植地方；桃園市工務局表示，該處22棵榕樹因樹形不佳多為分岔枝及樹種媒合困難，加上移植存活不易才會決定砍伐。

桃園市農業局說，桃園目前未有合適地方，建議各單位工程能自行找尋合適移植空間。

市議員梁為超表示，20餘棵40年以上老樹，在拓寬道路時遭砍除，令人惋惜，環境生態與建設發展同樣重要，市府樹木銀行幾乎已經停擺，主要是已屆飽和，應要尋覓適合的植樹土地，讓樹木有移植安置的地方，市府應該克服萬難，樹木銀行仍應持續運作，避免憾事發生。

工務局說，龍東路445巷拓寬範圍內計有22棵榕樹，於設計時評估因樹形不佳及樹種媒合困難，且於施工期間氣候條件下移植不易存活，故編列移除費用逕行處理。查該樹木原係南亞技術學院內樹木，非桃園公告列管受保護樹木或特定樹木。

道路拓寬案件既有喬木皆以移植作業為優先考量，倘經設計及施工單位評估移植存活率低、經濟價值較低植栽或遇植物病蟲害如褐根病、白蟻等，才以移除處理。

農業局林務科表示，位在龜山苗圃約2.8公頃的樹木銀行已飽和沒辦法負荷，交由觀旅局風景管理處管理，樹木銀行目的為樹木暫時保存中繼站，但過去一進去幾乎都不會再移出來，加上另闢樹木銀行需要足夠土地，目前未有足夠空間。